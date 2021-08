Nova companhia aérea começa a operar em PE

Um nova companhia aérea começou a operar, no último domingo (1º), em Pernambuco. A ITA realizou o voo inaugural da rota Guarulhos-Recife-Maceió-Guarulhos, que vai oferecer sete frequências semanais, partindo do Aeroporto Internacional do Recife, com direção a São Paulo e escala na capital alagoana. A chegada do A320 da empresa teve direito a batismo da aeronave, entrega do Passaporte Pernambuco no desembarque e corte de fita no check-in.

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes, comemorou a mais companhia aérea operando no Estado. “Vivemos um momento muito propício para a retomada das atividades do setor. Neste mês de agosto, chegamos a 95% da malha do mesmo mês antes da pandemia e isso é muito importante. Recebemos a ITA com muito carinho e uma recepção bonita para os passageiros, com a entrega do nosso passaporte”, comenta Novaes.

Já a secretária de Turismo e Lazer da capital, Cacau de Paula, ressalta que a novidade acontece em um momento desafiador como o de uma pandemia e é extremamente importante para a o Recife ganhar a operação de uma nova companhia. “A ITA Transportes Aéreos começou a operar no dia 1º de julho e, apenas um mês depois, chega à nossa cidade trazendo turistas e oferecendo mais uma conexão para São Paulo e para Maceió”, destacou a secretária.



A vice-prefeita, Isabella de Roldão, destaca a nova rota como mais uma forma de aquecer a economia da capital e gerar empregos. “A chegada da ITA amplia a nossa malha aérea e dá a possibilidade de que mais turistas nos visitem, além de gerar novos negócios e empregos. Tenho orgulho em dizer que a nossa cidade se preparou muito bem para essa retomada segura do turismo e da economia. Nossos atrativos já reabriram e funcionam com protocolos sanitários”, disse Roldão.

A Aena, que administra o Aeroporto do Recife, vê a entrada de uma nova aérea no mercado local como mais um fator importante não só na atração do público, como também na manutenção da qualidade dos serviços. “Traz sempre um impacto positivo para os nossos clientes, uma empresa a mais operando. Além de um público maior, há o aumento da competitividade, que contribui para melhorar a qualidade dos serviços prestados e também alavanca o turismo”, ressalta o diretor do Aeroporto do Recife, Diego Moretti.

A ação de marketing do voo inaugural foi realizada em parceria pela Secretaria de Turismo do Estado, Empetur e a Secretaria de Turismo do Recife. A recepção dos passageiros foi feita por um casal de passistas e pela equipe do Pernambulando, novo CAT móvel da Empetur, inspirado na temática do projeto Bora Pernambucar. Promotores apresentaram aos visitantes as belezas naturais e os atrativos locais e distribuíram o famoso Passaporte Pernambuco.

*FolhaPE