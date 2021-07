Nova Diretoria toma posse na Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro

A posse da nova Diretoria da ASTALC- Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro aconteceu ontem (27),. A solenidade foi marcada pela presença de mestras tapeceiras , a exemplo da Mestra Helena e Nilda, além de homenagens póstumas à Mestra Luizinha, Maria de Lourdes e outras.

Estiveram presente ao evento os ex- presidentes, Silvanira e Eduardo, bem como as sócias fundadoras Isabel Gonçalves e Maria Fogo e a Prefeita Judite Botagogo , que na ocasião declamou o seu poema- “Eu vi a lagoa”.

Risolange Rodrigues voltou a assumir a Presidência da Associação, com um novo desafio, o de levar a Tapeçaria às Escolas; mostrar a tapeçaria como algo valioso às crianças, à população Lagoense do Carro e assim o sentimento de pertencimento ser despertado mais cedo e assim o saber fazer continue perpassando as gerações. Reafirmando assim que Lagoa do Carro continua sendo a Terra do Tapete. “Amo a tapeçaria, amo Lagoa do Carro e este amor só me faz querer trabalhar mais por uma cidade mais forte culturalmente e economicamente, pois a tapeçaria faz parte da economia criativa da cultura local e regional. Pertenço a Lagoa do Carro e Lagoa do Carro me pertence”, pontuou a nova presidente Risolange Rodrigues.