Nova Linda e Sensual inaugurada em Carpina

A nova loja destaca-se pelo espaço confortável e sofisticado, além dos preços acessíveis no aluguel de roupas

Inauguração acontece dia 26 de maio , a partir da 15 h.

Por Paulo Fernando Ferreira

Bem no coração comercial de Carpina, a rua Martinho Francisco, nome do fundador da cidade, 234, Cajá ; se localiza uma das mais modernas e atraentes lojas do município , a Linda e Sensual. O espaço foi planejado muito carinho e bom gosto para receber seus clientes e amigos. Lugar aconchegante, bonito, com exposições de várias coleções de modas e suas novas tendências . Oferece roupas diversas para eventos sociais, como casamentos, aniversarios , formaturas, eventos políticos, festas de debutantes em geral . A empresária Mariinha Dantas, proprietária da loja, nos conta que ” o espaço foi pensado para oferecer mais conforto e seguranca para os usuários. Estamos passando por um momento muito importante, cheio de mudanças e mais LINDO para melhor atende-los .”

Sensualidade e Beleza

A decoração da loja e outro detalhe que chama a atenção pelas cores do ambiente, móveis rústicos , iluminação adequada, e especialmente um mural artístico logo na entrada da loja, tudo harmoniosamente combinando. A loja e um espaço jovem , sofisticado, fashion, perfumado, agradável; com um mix completo para atender as diversas ocasiões e personalidade. Outro destaque são os expositores de roupas confeccionadas com arte, beleza, elegância , além de uma bem organizada distribuição de itens para serem alugados. Os vestidos são uma atração a parte com seus romantismos, delicadezas, bordados finos, pedrarias e transparências. Um ambiente onde se respira sensualidade e beleza. A loja também oferece serviços sob medidas para clientes. Além do mais, a localização e de fácil acesso, próximo ao supermercado Cordeirao . Além da qualidade dos itens oferecidos e do bom atendimento, a Linda e Sensual ajuda o cliente a se vestir com leveza, elegância e sofisticação , sempre dentro da moda . Hoje, comprar roupas para festas não e a primeira opção de muitas pessoas. Compram roupas que vestem poucas vezes, e o valor não compensa; assim, e melhor alugar. Esta e uma preferência mais viável .