Nova rede de abastecimento em implantação pela COMPESA vai beneficiar comunidade de Araçoiaba

Dentre as ações para levar mais água à população no período de enfrentamento da Covid-19, a Compesa segue executando obras de curta duração e grande impacto no abastecimento de áreas da Região Metropolitana do Recife (RMR). No município de Araçoiaba, está em curso uma obra estruturadora que vai melhorar o abastecimento de água na Vila Itapipiré, uma das áreas em expansão do município. A Compesa está implantando 1.100 metros de rede de distribuição de água, que irá beneficiar cerca de 500 famílias, com investimento estimado em R$ 260 mil.

Os trabalhos iniciaram em setembro e estão chegando à fase final, com 90% da obra executada, estando prevista para ser concluída no final deste mês. O gerente de Unidade de Negócios da Compesa, Artur Santos, explica o impacto das intervenções para a população. “A obra vai trazer grandes benefícios para os moradores da vila, uma vez que vai garantir uma pressão na rede suficiente para abastecer as partes baixas e altas da localidade, simultaneamente, a exemplo da Rua Santa Helena, uma das mais prejudicadas topograficamente. A intervenção vai garantir o transporte de água adequado levando em consideração, ainda, as expansões futuras na Vila Itapipiré”, destaca Santos.

A fase final das intervenções inclui a ligação da adutora que vai transportar a água do Reservatório Elevado de Araçoiaba para a Vila Itapipiré, no trecho entre as duas margens da PE-41. Com a finalização dos serviços, o calendário da área, que é de dois dias com água para quatro sem, será cumprido uniformemente, dando possibilidade de reserva para os moradores até o próximo ciclo de abastecimento. “Esta é mais uma importante obra da Compesa realizada nesse momento tão desafiador, mas que vem sendo enfrentado com muita seriedade pela Companhia. A Compesa está, mais do que nunca, empenhada em garantir que a água chegue a quem mais precisa”, conclui o gerente da Compesa.