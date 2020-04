Novas medidas de higiene são adotadas em Passira

O município de Passira, no Agreste Setentrional, tem adotado medidas de higiene como forma de coibir o avanço do novo Coronavírus. Nesta quinta-feira (09/04), a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância em Saúde, realizou a borrifação com água e cloro no Pátio de Feira livre (Feira de Peixe).

Devido ao fluxo de pessoas que usufrui dos serviços da Lotérica e da Feira Livre, a Prefeitura, através do comitê de contingência municipal, decidiu instalar pontos de higiene ao qual poderá lavar as mãos. Passira continua sendo um grande polo de exemplo em Pernambuco, com ações de combate ao COVID-19.

A orientação aos munícipes é de todos fiquem em casa, e só saia se for de urgência. “Evitem aglomerações, apertos de mãos, abraços, lave as mãos ao entrar e sair dos serviços essenciais”.

Foto: Reprodução