Novas mudanças nas Agências do Trabalho e nos Expressos Empreendedores

Nesta quarta-feira (18), a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação estadual determinou que, na Região Metropolitana do Recife, as Agências do Trabalho irão funcionar das 9h às 12h, de modo que os servidores possam chegar mais tarde, sair mais cedo e evitar o horário de maior fluxo dos ônibus e do trânsito. No interior, as unidades vão abrir às 7h e fechar às 10h. A nova mudança foi após diálogo com os servidores.

Em virtude do Plano de Contingência do Governo do Estado, o número de fichas nas agências será reduzido para 50, em mais um esforço para evitar aglomeração de pessoas. “Nós estamos vivendo uma crise que nunca enfrentamos e Pernambuco está tomando suas precauções e medidas para reduzir os impactos da Covid-19 no nosso Estado. A Seteq vem fazendo suas adequações para atender melhor ao trabalhador e preservar a saúde dos colaboradores. Todos os dias estamos nos reunindo com os secretários executivos e com a equipe para avaliar o cenário”, declarou Alberes Lopes.

De acordo com secretário executivo do Trabalho e Qualificação, Álvaro Jordão, as orientações estão sendo levadas aos colaboradores diariamente. “Lembramos que os usuários já cadastrados no sistema podem acompanhar as vagas de emprego pelo site Emprega Brasil e pelo aplicativo Sine Fácil”, dise.

Já os Expressos Empreendedores, que também são comandados pela SETEQ, vão abrir das 8h às 13h, e as palestras programadas mensalmente para os pequenos e micro empreendedores estão suspensas até novas orientações, bem como o programa Caravana do Empreendedorismo, que também é comandado pela SETEQ.

Tanto os Expressos Empreendedores como a caravana – que é levada para o interior -, oferecem educação financeira, palestras sobre empreendedorismo, orientações sobre o Crédito Popular e sobre a importância de sair da informalidade e se cadastrar como MEI.