Novas ruas serão calçadas no Bairro Novo em Carpina

Nesta quinta-feira (19), o Prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, assinou a ordem de serviço para pavimentação de dez ruas no Bairro Novo e Jardim Neópolis. O ato foi realizado na Rua 07, no próprio bairro, com a presença de secretários municipais, subprefeitos, vereadores, servidores públicos e moradores da área.

As vias contempladas foram: Rua Presbítero Jose Roseno de Oliveira, Rua Prof. Salustiano Severino Oliveira, Rua Ismael Ribeiro de Oliveira, Rua Lígia Vieira da Cunha, Rua Benedito Ferreira Lima, Rua Projetada 50, Rua Davi José da Silva, Rua Maria Tereza da Silva, Rua Severino Libanio Pinheiro, 1º Tv. José Arnô da Silva.