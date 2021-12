Nove autoridades de PE recebem as maiores honrarias do Poder Legislativo

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) concedeu nesta terça-feira (14) a medalha Joaquim Nabuco classe ouro, a oito autoridades do meio jurídico e chefes de poderes. A comenda foi proposta pela Mesa Diretora da Casa.

Na solenidade, também foi agraciado com a medalha Frei Caneca o ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE) desembargador Frederico Ricardo Neves, numa iniciativa do presidente da Alepe, deputado Eriberto Medeiros (PP).

As comendas são as maiores honrarias do Poder Legislativo concedidas anualmente a pessoas que contribuem com o Estado em relevantes serviços públicos. A homenagem não ocorreu em 2020 por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19.

Um dos homenageados deste ano, o governador Paulo Câmara (PSB), discursou em nome dos demais agraciados que agradeceram a deferência em vídeos exibidos durante a solenidade. Em discurso, o governador falou dos desafios de trabalhar pelo desenvolvimento do Estado, frente a uma pandemia, e ressaltou a parceria com os demais poderes na conquista dessa tarefa.

“São muitas as dificuldades que encontramos para enfrentar os perversos reflexos da pandemia sobre a saúde física e mental do nosso povo, bem como sobre economia do Estado. Temos nos dedicado diuturnamente e, com a colaboração de todos os poderes, temos conseguido promover o bem-estar dos pernambucanos. Esse mérito não é só nosso, é de todos os que nos apoiam”, afirmou o chefe do Executivo.

O presidente da Alepe, Eriberto Medeiros, ressaltou que as autoridades homenageadas “desempenham com dedicação e zelo as enormes responsabilidades pelas quais respondem à frente das mais importantes instituições de Pernambuco”. “São pessoas imbuídas do mais elevado espírito público no cumprimento das responsabilidades a eles confiadas pelos seus pares e pelo povo pernambucano”.

Além do governador Paulo Câmara, receberam a honraria Joaquim Nabuco o presidente do TJPE, desembargador Fernando Cerqueira; o presidente do TCE, conselheiro Dirceu Rodolfo; o presidente do TRE-PE, André Guimarães; o procurador-geral do MPPE, Paulo Augusto de Freitas; o defensor público do Estado, Fabrício Lima; o presidente da OAB-PE, Bruno Baptista; e o comandante do Comando Geral do Nordeste, brigadeiro César Faria.

Participaram da solenidade juristas, representantes de instituições públicas e demais poderes estadual e municipal, além de vários deputados representados na composição da Mesa pelos 2º, 3º e 4º secretários da Alepe, deputados Pastor Cleiton Collins (PP), Rogério Leão (PL) e Alessandra Vieira (PSDB). A solenidade foi realizada no auditório Sérgio Guerra, na sede da Alepe.