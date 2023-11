Novembro Azul: UPAE Carpina promove mutirões de consultas com urologista 

A Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) Antônio Cavalcanti Andrade, localizada em Carpina, na Mata Norte do estado, realiza durante o Novembro Azul, mês de conscientização do câncer de próstata, diversos mutirões de atendimento com urologista. Serão quatro dias de atendimento, nos dias 08, 23, 27 e 29 de novembro, sendo disponibilizadas mais de 200 vagas na própria UPAE Carpina.

O atendimento com o urologista por ordem de chegada. Os interessados devem comparecer à unidade portando documentos pessoais originais com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho), incluindo o Cartão SUS.

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. A doença deve causar 71.730 novos casos por ano no triênio 2023-2025, no Brasil. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) aponta ainda que essa é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina.

O INCA recomenda que as pessoas com próstata estejam alertas a qualquer anormalidade no corpo e procurem o serviço de saúde o mais breve possível para realizar o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Os exames utilizados para a investigação diagnóstica são o toque retal e a dosagem de antígeno prostático específico (PSA), feita por meio da coleta de sangue para medir os níveis de PSA, uma substância produzida pela próstata. Os especialistas comentam que o exame do toque retal é importante para detectar precocemente o aparecimento da doença, bem como problemas na próstata.

A UPAE Carpina atende a população de 20 municípios da Mata Norte: Bom Jardim, Buenos Aires, Carpina, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Passira, Paudalho, Salgadinho, Surubim, Tracunhaém, Vertente do Lério e Vicência.

CONFIRA O CALENDÁRIO DO MUTIRÃO:

08/11 – 30 vagas para atendimento a partir das 12h

Os pacientes deverão chegar na Unidade até às 11h

23/11 – 30 vagas para atendimento a partir das 07h

30 vagas para atendimento a partir das 12h

Os pacientes deverão chegar na Unidade até às 10h

27/11 – 30 vagas para atendimento a partir das 07h

30 vagas para atendimento a partir das 12h

Os pacientes deverão chegar na Unidade até às 10h

29/11 – 30 vagas para atendimento a partir das 07h

30 vagas para atendimento a partir das 12h

Os pacientes deverão chegar na Unidade até às 10h