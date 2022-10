Novo Atacarejo anuncia a abertura de 600 vagas de emprego em PE

Com três anos de existência e 16 unidades em Pernambuco, a Rede Novo Atacarejo anunciou nesta terça-feira (25) que realizará a contratação de 600 pessoas até o final deste ano. O contingente envolve a admissão de pessoal para três novas lojas e reforço no atendimento temporário, durante final do ano, em unidades já em operação.

De acordo com a empresa, 520 pessoas serão contratadas para as futuras instalações e outras 80 pessoas para atuarem em oito unidades, entre Região Metropolitana do Recife e interior, nas funções operacionais, nas áreas de mercearia, frios, açougue, recebimento e frente de loja, no período de Natal.

“Iremos antecipar a contratação de parte do pessoal das novas lojas para reforçar o atendimento no final de ano”, informou a gerente de RH do Novo Atacarejo, Ilza Santos. As novas unidades serão abertas entre o Recife e interior, com data em confirmação. Uma ficará no bairro de Afogados e as outras duas serão instaladas nos municípios de Timbaúba e Surubim, interior de Pernambuco. As vagas para as novas unidades serão disponibilizadas no link: https://novoatacarejo.jobs.recrut.ai/#openings.

Banco de talentos

Para reforçar o atendimento ao público, no final do ano, serão oferecidas entre 10 e 15 vagas por loja. As unidades contempladas já estão em operação nas cidades de Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Bezerros, Gravatá, Goiana, Escada, Arcoverde e Belo Jardim. “Para as contratações temporárias, iremos selecionar os candidatos que já estão cadastrados no nosso banco de talentos e tenham realizado todas as etapas na plataforma virtual”, adiantou Ilza.

*DiarioPE