Novo golpe no whatsapp promete um vale-gás social no valor de R$ 110 para as famílias de baixa renda

Novo golpe no WhatsApp que promete um vale-gás social no valor de R$ 110 reais para as famílias de baixa renda em decorrência do aumento excessivo do preço do gás.*O link que está sendo enviado para as contas do whatsapp começou a circular no começo do mês passado.

É bastante comum que os cibercriminosos se aproveitem de períodos e situações específicas, para aplicar golpes financeiros com temáticas personalizadas para enganar as pessoas. O golpe avisa que o Governo Federal está liberando um vale gás no valor de R$ 110 reais para as famílias de baixa renda e teria direito a receber o benefício pessoas de baixa renda, aposentados e beneficiários do auxílio emergencial e bolsa família, bastando para isso que a pessoa faça um formulário com as seguintes informações:

SELECIONE SEU ESTADO

SELECIONE SUA CIDADE

NOME COMPLETO

Para dar veracidade a mensagem, os golpistas exibem relatos falsos em redes sociais de supostas pessoas que já ganharam o valor de R$ 110 reais e atrelam a atual logomarca do governo federal para dar mais credibilidade ao golpe. A vítima ainda é incentivada também a compartilhar o link malicioso com 5 grupo de whatsapp para que todas as supostas vagas possam ser preenchidas o mais rápido possível. E ao fazer isso a vítima acaba espalhando a fraude e tornando as pessoas de seus contatos vítimas em potencial de possíveis outros golpes orquestrados pela quadrilha.

O problema é que ao clicar em avançar surge uma barra de preenchimento que se for finalizada, o celular ou computador das pessoas são infectados com programas maliciosos que vão desde capturar informações pessoais como fotos, vídeos, mensagens e senhas, Com tais informações os bandidos podem abrir contas correntes em bancos virtuais ou físicos onde terá acesso a cartão de crédito, cheque especial, poderá abrir empresas fantasmas e fazer compras pela internet tudo em nome de terceiros. E quando as vítimas se dão conta são surpreendidas com contas em seu nome que não fizeram e dívidas que não contraíram. Também podem bloquear criptografando o telefone ou computador só liberando se a vítima fizer transferência em dinheiro através de bitcoins (moeda virtual que dificilmente é rastreada).*

COMO SE PROTEGER:

Ao receber uma mensagem deste tipo, desconfie sempre antes de clicar nos links compartilhados no WhatsApp ou nas redes sociais, melhor apagar/deletar. Não compartilhe links duvidosos com seus contatos sem antes saber se são autênticos – você pode estar sendo usado por bandidos para espalhar o golpe e prejudicar outras pessoas, inclusive seus parentes. Cuidado com o imediatismo de mensagens tais como: agendamentos liberados até hoje, último dia para o saque, urgente, não perca essa oportunidade, quase sempre tais conteúdos querem fazer com que as pessoas não averiguem a veracidade do conteúdo nas páginas e órgãos oficiais. Nenhum órgão do governo federal se comunica solicitando dados e informações dos seus beneficiários ou servidores através de links via WhatsApp; Certifique-se no site oficial da empresa ou governamental sobre a veracidade do que está sendo oferecido, principalmente quando se tratar de supostas promoções, ofertas de dinheiro, brindes, descontos ou até promessas de emprego. Nesse caso, o Ministério da Cidadania, já esclareceu e alertou que são falsas as informações do link acerca do oferecimento do Vale-Gás no valor de R$ 110 reais Nunca preencha nenhum cadastro, formulário ou pesquisa fornecendo seus dados financeiros ou pessoais através de links enviados pelo WhatsApp, tais como: senha de bancos, cartão de crédito e do benefício do INSS dentre outros. Não acesse nenhum site que se diga do governo federal, sem constar as terminações .gov.br Ao entrar em qualquer página verifique se existe um cadeado cinza no canto superior esquerdo da página – isso atesta que sua conexão não foi interceptada e que o site está criptografado para impedir golpes. Links que levem direito ao cadastro tem que haver o HTTPS onde o “S” corresponde a uma camada extra de segurança; Não marque nenhum agendamento para que pessoas compareçam em sua residência sob o pretexto de fazer uma consulta presencial, bandidos podem se aproveitar dessa situação para se passar agentes de saúde e realizar assaltos. Nunca baixe programas piratas para o celular ou computador, tais sites costumam ter a maior concentração de vírus; Instale um bom antivírus em seu celular ou computador e tenha o sistema operacional do seu celular e computador atualizados.