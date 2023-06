Novos exames na UPAE Carpina: Unidade passa a realizar Audiometria e Teste Ergométrico

Os pacientes atendidos pela UPAE Carpina, na Zona da Mata Norte do Estado, passam a contar com novos exames realizados na unidade. O serviço deu início, no final da última semana, à realização da Audiometria e do Teste Ergométrico.

A oferta dos novos exames complementa a linha de cuidado dos pacientes assistidos pelo otorrinolaringologista e pelo cardiologista da UPAE Carpina. Os exames serão de extrema importância para auxiliar na prevenção e tratamento de problemas auditivos e cardíacos.

“Para realizar os exames, o paciente deverá ser encaminhado pela sua Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu município para uma consulta com o otorrinolaringologista ou com o cardiologista da UPAE Carpina, que, após avaliação, identificará a necessidade de realização dos procedimentos. Tanto a Audiometria quanto o Teste Ergométrico são agendados na central de marcação da UPAE Carpina”, destaca a coordenadora Multidisciplinar da unidade, Moniele Marins.

A distribuição das vagas para realização dos exames é feita pela própria UPAE Carpina, que as disponibiliza de acordo com a fila.

A avaliação audiológica, através da Audiometria, tem como principal objetivo analisar a integridade do sistema auditivo, além de identificar possíveis perdas auditivas, seus graus e configurações. É um exame rápido, indolor e muito eficaz na prevenção e identificação precoce das perdas auditivas.

O teste ergométrico é utilizado para a avaliação ampla do funcionamento cardiovascular, quando submetido a esforço físico gradualmente crescente, em esteira rolante.

A UPAE Carpina beneficia 20 municípios da região, contemplando 590 mil pessoas das cidades de Bom Jardim, Buenos Aires, Carpina, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Passira, Paudalho, Salgadinho, Surubim, Tracunhaém, Vertente do Lério e Vicência.