O que é robótica educacional e quais os benefícios para o aluno?

A tecnologia tem sido uma importante ferramenta de desenvolvimento para a humanidade em diferentes aspectos. Na escola, o ambiente de formação cognitiva e social, não poderia ser diferente e os recursos proporcionados por ela têm se tornado aliados no processo de aprendizagem, estimulando o surgimento de novas habilidades e competências e oferecendo aos alunos um diferencial em seus futuros currículos para o mercado de trabalho. A relevância do tema fez surgir um novo conceito nas instituições de ensino: a robótica educacional, mas o que realmente significa esse método?

O professor de pensamento computacional do Colégio GGE, Rogério Mello, explica: “a robótica educacional tem como principal objetivo estimular descobertas e fazer com que as crianças e adolescentes, através do aprendizado de conceitos tecnológicos e codificação, encontrem soluções inovadoras para os mais diversos desafios, servindo como ponte para o aprendizado das mais diversas área. O especialista destaca ainda que a escola é o espaço ideal para que o aluno aprenda na prática, mas de uma forma lúdica, por meio de estratégias como a discussão colaborativa de hipóteses, com a modelagem física e lógica das etapas necessárias para solucionar problemas.

Sobre obter esses conhecimentos nessa fase da vida, o professor Rogério Mello ressalta que os benefícios da robótica educacional são sentidos no presente e, especialmente, no futuro. “A robótica já faz parte das nossas vidas. Cada vez mais, os diversos campos da nossa sociedade têm recebido influência de processos robotizados, melhorando a performance e a produtividade, onde a intervenção humana direta pode apresentar riscos, desbravando lugares onde o ser humano ainda precisa de avanços tecnológicos para chegar em segurança. Ela permite que os desafios apresentados desenvolvam competências do presente e futuro, a exemplo da tomada de decisão, controle do tempo, liderança, trabalho em equipe, entre outros”, disse.

Para dar todo o suporte para que os estudantes aproveitam os benefícios da robótica educacional, o GGE criou o Programa Robótica Lab, destinado aos alunos do 2º ao 7º ano do Ensino Fundamental, em todas as unidades do Colégio no Agreste e na Região Metropolitana do Recife. As aulas acontecem uma vez por semana, com horário estendido comparado às demais atividades extracurriculares, com, em média, 1h20 de duração. A ideia é que os alunos vivenciem todas as etapas que envolvem o assunto: apresentação da problemática, construção de protótipos, programação, testes, observações, apresentação, desmontagem e organização do material, aprendendo na prática.

O docente enfatiza ainda que essa é uma área de mercado que está em constante expansão e que tem aberto diversos postos de trabalho nos últimos anos. “Muitas pessoas escolhem carreiras ligadas à área tecnológica, depois de terem uma experiência significativa com a robótica. Eles levam consigo uma bagagem que, com certeza, os tornarão mais críticos e curiosos acerca do desenvolvimento de tecnologias. A robótica permite que os participantes vivam desafios reais e encontrem soluções e implementem conceitos inovadores, tornando-os agentes empreendedores. A robótica permite a eles aprender a aprender, um conceito necessário diante das possibilidades de mudanças”, finalizou.

Como se inscrever – As matrículas no Programa Robótica Lab estão acontecendo nas tesourarias de todas as unidades GGE. Os pais deverão preencher uma ficha de inscrição e assinar o contrato referente a esta prática extracurricular.