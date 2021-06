Obra que sucede o premiado “Das Tripas Coração” ganha lançamento em sarau virtual

A vida contemporânea, o feminino, a política, o contexto social do Brasil… O olhar agudo e sensível de Ezter Liu sobre os tempos atuais dá vida à nova publicação da escritora pernambucana. “Breves Fogueiras”, seu terceiro livro, nasce neste sábado (26/06) em lançamento virtual às 19h, através da plataforma Ágora Sonora.

A obra compila 60 escritos que exprimem sentimentos controversos suscitados pelo isolamento e pelo atual contexto político e social nos últimos anos. São minicontos, pílulas de histórias e situações que trazem à tona sentimentos densos e reflexões. Narrativas fortes, efêmeras e ardidas, tal como o fogo.

“São textos curtos e precisos, que colocam para fora as nossas fogueiras internas. Cada texto é como uma fogueirinha”, define Liu. Com primor no uso das palavras, a escritora usa de contornos poéticos para denunciar incômodos, desabafos e inconformismos. Transitando entre ficção e realidade, as histórias e personagens questionam o leitor, apelam ao sentir e protestam pela conscientização social e humana.

Este é o terceiro livro de Ezter Liu, o primeiro desde “Das Tripas Coração” (2018), que lhe consagra como primeira mulher vencedora do Prêmio Pernambuco de Literatura, promovido pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe). Com incentivo da Lei Aldir Blanc em Pernambuco e produção de Mery Lemos, da Anilina Produções, “Breves Fogueiras” ganha prefácio assinado por Elisa Lucinda, ilustrações de Juliana Lapa, projeto gráfico de Lucas Torres e edição de Carlos Gomes.

O lançamento de “Breves Fogueiras” acontece neste sábado (26/06), às 19h, através da plataforma Ágora Sonora – um sarau virtual com leitura de trechos do livro e bate-papo sobre a realização da obra com a escritora. A edição física da publicação estará disponível para venda online durante o evento pelo valor de R$ 40. O ingresso para o sarau pode ser retirado gratuitamente no site https://agorasonora.com.br/.

Graduada em Letras, Ezter Liu é cidadã da Mata Norte Pernambucana e reside em Carpina. Após figurar com escritos em coletâneas, lançou seu primeiro livro, “Vermelho Alcalino” (2015), pela Porta Aberta Editora Independente. De lá para cá, vem caminhando entre prosa e poesia, apresentando uma escrita visceral e marcante, com narrativas que protagonizam a força do feminino.