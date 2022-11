Obras emergenciais no Aeroporto de Noronha atingem 65% de execução

As obras emergenciais de recuperação da pista do Aeroporto de Fernando de Noronha atingiram 65% de execução, nesta terça-feira (08.11). Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (Seinfra), atualmente, a equipe mobilizada para os trabalhos tem suporte de maquinário específico para a execução das obras como retroescavadeiras, pás carregadeiras, caminhões munck, caminhões caçamba; máquinas de infravermelho e rolos compactadores, além de torres de iluminação para o trabalho noturno.

Os serviços de requalificação estão sendo integralmente custeados com recursos garantidos pelo Governo do Estado face à necessidade iminente de reconstrução da pista. A primeira frente de atuação é a recuperação preliminar da pista de pouso e decolagem, cujo investimento é de R$ 1,2 milhão. A outra intervenção abrange a readequação de capacidade da pista; requalificação do pavimento; sistema de drenagem e implantação de sinalização, com prazo de conclusão de 12 meses. Para esta ação, são investidos recursos de R$ 59,9 milhões.

As ordens de serviço, tanto da obra emergencial, quanto da requalificação total do Aeroporto de Fernando de Noronha, foram assinadas no dia 06 de outubro. A obra emergencial estava prevista para durar 90 dias, mas o prazo de conclusão foi antecipado para o dia 30 deste mês de novembro, podendo ser concluído antes. A mobilização de insumos, montagem de usina asfáltica, treinamento de pessoal, entre outras ações já realizadas para a obra emergencial, também servirão para a requalificação completa. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) se comprometeu a vistoriar a pista de pouso assim que a obra emergencial for concluída.