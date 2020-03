Olinda e Recife aniversariam: shows e espetáculos são gratuitos

A Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade comemora, hoje (12), 485 anos de história. A programação do aniversário de Olinda será ao som dos diversos ritmos musicais. A partir das 17h, um cortejo de agremiações vai promover uma grande festa, celebrando a idade nova junto a população. Como não poderia faltar, um bolo gigante, com 485 quilos de muito sabor, será distribuído ao público, no polo montado na Praça do Carmo, no coração do Sítio Histórico.

O corte da iguaria será comandado pelo prefeito, Professor Lupércio, assinalando também uma bela queima de fogos, marcando o festejo. O agito fica por conta das baterias Cabulosa, Sambatuki e D’Break; o grupo Batadoní, o Bloco de Samba Acadêmicos ADS e a tradicional Pitombeira dos Quatro Cantos, promovendo a folia. Também sobem ao palco, assinalando a cultura da terra, Ana Lúcia do Coco e Alafin Oyó. O ritmo também segue com as bandas Malícia Champions e Júnior Chumbago.

Recife

Comemorando 483 anos de cultura, resistência, praia, rios, mangues, pontes e histórias que atravessam nossa gente e nossa geografia, a Prefeitura do Recife preparou uma extensa programação em celebração ao aniversário da cidade, que começou nesta quarta-feira (11), véspera do dia da capital mais ensolarada do Brasil, e não acaba nem depois que o boi voar. São atividades de lazer, culturais, entrega de equipamento de saúde, prestação de serviço à população e muito bolo: um quilo para cada ano celebrado.

O Recife Mais Cultura, que acontece na Pracinha de Boa Viagem, um dos principais cartões postais da cidade, vai receber a Orquestra Viena, a partir das 19h, com apresentações de passistas, na quarta-feira (11). Hoje (12), a festa começa na nascente de mais um equipamento de saúde para atender à população do Recife. Beneficiando cerca de 12 mil pessoas, a Upinha Vila Arraes está localizada na Várzea. Com um investimento de R$ 2,8 milhões, a Unidade de Saúde da Família (USF) vai funcionar 24 horas, garantindo a ampliação da cobertura em Saúde da Família do bairro.

O aniversário da cidade rememora também a vida de Chico Science que, se estivesse vivo, completaria 54 anos, amanhã (13). Celebrando este ícone pernambucano e também os 25 anos do movimento Mangue Beat, a Prefeitura do Recife, em parceria com o Som na Rural, realiza o Baile Back to the Mangue, nesta sexta, no Pátio de São Pedro.

O evento promoverá os novos trabalhos de veteranos do Movimento e atualizará a cena com a plateia e convidados que cresceram embalados ao som destes artistas. A programação será a partir das 19h, com apresentações de Renato L, Fred 04, Maciel Salu – com participações de Isaar, Fábio Trummer (Banda Eddie) e Cannibal (Devotos), além de Combo X, com participação especial de Maia (Lamento Negro) e Pácua (Via Sat).

Mais bolo, hino e visita ao museu

No Museu da Cidade, equipamento gerido pela Secretaria de Cultura e pela Fundação de Cultura Cidade do Recife, também vai ter bolo, além de uma extensa programação, que só acaba no próximo dia 3 de abril. Mas a programação continua no Museu até o próximo dia 3 de abril, com um convite para estudantes de escolas particulares e públicas se aventurarem pela história recifense, participando da visita teatralizada “Recife: Nossa História”. Realizada nas instalações do Museu, no Forte das Cinco Pontas, a vivência é comandada pelo ator Paulo André, que vive um arqueólogo, e pela equipe do Educativo do Museu. Entre charadas, brincadeiras e muita informação, a visita termina com a sensibilização sobre a importância de cultivar a cidadania todos os dias para colher futuros mais felizes e férteis para o Recife. Escolas das redes pública e particular interessadas em participar devem solicitar o agendamento pelo e-mail educativomcr@gmail.com ou pelo telefone (81) 3134-3761.

Foto: Divulgação