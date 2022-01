Ômicron: Como a nova cepa da covid-19 pode afetar a saúde mental logo no início de um novo ano

O aumento dos casos confirmados com variante ômicron da covid-19 está mexendo com a saúde mental de parte da população. Mesmo com o grande números de pessoas vacinadas, o crescimento da doença tem feito muitas pessoas ficarem preocupadas. A sensação de medo constante e a insegurança logo no início de um novo ano pode levar ao desenvolvimento de ansiedade e outras doenças mentais.

Francesco Pellegatta, master trainer em hipnoterapia e uma das principais referências internacionais em Programação Neurolinguística (PNL), acredita que neste momento de incertezas é fundamental utilizar a calma e seguir a lógica para encarar esse novo desafio imposto pela pandemia:

“Olhando a situação do Brasil, como um todo, podemos logicamente chegar a conclusão de que a nova variante será enfrentada e contida. Isso não significa que podemos abandonar as medidas básicas de segurança, e principalmente não podemos nos entregar ao pânico”.

Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) mostrou que durante a pandemia 80% dos brasileiros se tornaram mais ansiosos. Neste momento, quando as medidas de flexibilização estavam bem avançadas e o isolamento parecia algo do passado, o surgimento da variante ômicron, pode despertar novamente essa sensação negativa em relação ao futuro.

Francesco, que é atualmente a única pessoa no mundo a ser certificado simultaneamente como Master Trainer de PNL pela American Board of NLP (ABNLP) e pela a Association for Integrative Psychology (AIP), explica que ansiedade funciona como uma ilusão criada pelo cérebro quando focamos em algo negativo e destaca que é preciso fazer uma distinção entre o que é o nervosismo comum do dia a dia e quando isso passa a ser uma patologia:

“Basicamente a ansiedade funciona assim: as pessoas começam a pensar muito no futuro e imaginam que tudo de ruim irá acontecer. Para resolver essa questão é preciso mudar essa mentalidade. Se penso em tudo de negativo que pode acontecer, isso significa que também tenho a capacidade de focar em tudo de positivo que pode acontecer. Balanceando essas duas representações iremos simplesmente resolver a ansiedade. É óbvio que é necessário fazer uma distinção entre a ansiedade que todos experimentamos ao longo da vida e a patológica. Para a ansiedade generalizada, essa simples dica funciona, mas nos casos patológicos não”.

A Programação Neuro-Linguística (PNL) como um importante aliado

Francesco ressalta que desde o início do isolamento social defendeu que era necessário que as autoridades públicas oferecessem suporte mental para a população. Segundo ele, já que os alertas foram ignorados neste momento é necessário que “devemos ser nós mesmos os responsáveis para restabelecer a normalidade, senão melhorar ainda mais”.

Nessa lógica, a Programação Neuro-Linguistica pode ajudar promovendo uma grande reflexão mental das pessoas. Francesco conta que a técnica foi a mais valiosa que conheceu nos seus anos de estudo e pesquisa:

“A Programação Neuro-Linguística (PNL) pode nos auxiliar no autoconhecimento, a controlar nossa mente e pensamentos. Eu vejo o conhecimento próprio de cada um como um trabalho que todos nós iremos precisar fazer diariamente a partir de agora, para o nosso próprio bem estar. É um absurdo pensar que tudo que aconteceu pode ser simplesmente esquecido.Os traumas chegaram, agora precisamos resolvê-los e fortalecer a nossa mente”.

Atenção ao consumo exagerado de notícias

Para quem está passando por um momento de instabilidade e preocupação com as mudanças que podem ocorrer devido ao surgimento de novas variantes, ler e consumir informações todos os dias é algo que pode gerar desconforto. Passar horas e mais horas se informando sobre esse tema pode causar um aumento na ansiedade. Francesco pontua que é importante consumir essas notícias, mas sempre buscando um equilíbrio:

“O ideal seria usar a nossa mente de forma funcional. Escutar as notícias de maneira crítica é a solução para evitar novas ansiedades e possíveis patologias psicológicas conectadas com a pandemia. Por exemplo, neste momento sabemos que a nova variante é sim mais transmissível e ao mesmo tempo é bem mais leve, por isso é inútil focar no que poderia acontecer de ruim, quando podemos confiar na ciência. Ficar atento ao fato de que essa nova variante tem uma taxa de mortalidade bem inferior e pode acabar se tornando algo não tão preocupante”.

Pensamento positivo para 2022

Mesmo com muitas incertezas, a virada do ano é sempre um momento de refletir e pensar no que se deseja para o início de um novo ciclo. Criar metas, mentalizar sonhos e pensar de maneira positiva podem ajudar a retirar pensamentos negativos que estejam atrapalhando o seu dia a dia. Francesco Pellegatta dá algumas dicas que podem ser muito úteis nesse início de 2022:

“Estabeleça metas, foque no que quer para os próximo ano, isso é fundamental. Faça metas alcançáveis e as escreva em um papel. Coloque em um lugar que você possa ver diariamente, pode ser na porta da geladeira, no carro, na carteira ou bolsa . É importante estabelecer uma meta principal para o ano de 2022 e todos os objetivos menores necessários para alcança-lá”.

Ele também ressalta que é importante não só colocar uma meta, mas esse objetivo esteja relacionado a algo mais profundo de cada um:

“Quando for escolher a meta principal para 2022, questione se essa meta é também o propósito maior para a sua vida. Porque quando é algo compatível com os nossos ideais, elas agregam muito mais na nossa existencia”.