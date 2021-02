ONG Giral lança edital para seleção de crianças e adolescentes para turmas 2021

Em 2021, a Giral vai aceitar crianças e adolescentes com idades entre 9 e 15 anos, motivados a participar, no horário do contraturno escolar (manhã ou tarde), de formações em comunicação, leitura, produção textual, artes, cultura, dança, teatro, esportes e libras. Os cursos ocorrem três dias por semana e têm duração de três dias por semana, divididos em ciclos e terão duração de dois a quatro 4 anos. “Por causa da pandemia, aumentamos a idade mínima das crianças”, explica o presidente da instituição, Leonildo Moura.

As turmas funcionarão nos turnos da manhã e da tarde, divididas em grupos de 9 a 11 anos e de 12 a 15 anos de idade. Os resultados da seleção serão divulgados no dia 3 de março e as aulas começam no dia 9.

Documentos:

Para fazer a inscrição, é preciso entregar uma foto 3×4, comprovante de residência e cópia do registro de nascimento. A sede da Giral fica na Rua das Orquídeas, 148, Santa Felicidade, Glória do Goitá.

Outras informações: (81) 3658-1273/ 988669794.