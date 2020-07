Operação Quarentena amplia isolamento social em Caruaru e Bezerros

A Operação Quarentena, coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), colaborou para a ampliação dos índices de isolamento social nos municípios de Caruaru e Bezerros. A avaliação foi apresentada durante reunião de monitoramento da ação, que ocorreu na manhã desta quarta-feira, em Caruaru, com a presença do secretário de Defesa Social, Antonio de Pádua e os chefes das operativas.

Desde o dia 26 de junho, até 5 de julho, a atividade comercial está suspensa nessas cidades, com funcionamento apenas dos serviços essenciais, a exemplo de saúde, alimentação, abastecimento, farmácias e outros estabelecimentos autorizados conforme o decreto 49.133, de 23 de junho de 2020. Como resultado dessas restrições, fiscalizadas pelos profissionais envolvidos na operação, o município de Caruaru conseguiu sair de um índice médio de isolamento social de 35% para 50.6%. Já Bezerros, que mantinha um distanciamento médio de cerca de 32% na pré-quarentena, subiu para mais de 41%. O índice é medido pela empresa de georreferenciamento Inloco.

“Essa ampliação é muito significativa, pois atinge uma grande população que circula em áreas centrais do comércio, geralmente, com grande risco de disseminação de doenças, principalmente, por se tratar de cidades polos, com moradores e comerciantes que circulam por diversos municípios da região. A adesão foi enorme por parte da sociedade e seus segmentos econômicos. Só em dois casos em Caruaru houve necessidade de condução para uma delegacia. Por isso, queremos agradecer a população dessas cidades, pelo exercício da cidadania e sacrifício necessários à contenção da pandemia de Covid-19”, comentou o secretário de Defesa Social, Antonio de Pádua.

Por dia, a Operação Quarentena chegou a colocar 499 profissionais nas ruas de Caruaru, entre policiais militares, policiais civis e bombeiros militares, assim como trabalhadores de órgãos parceiros, como Apevisa, Detran, Procon e demais parceiros municipais. Em Bezerros, foram cerca de 94 profissionais. Para tanto, foram mobilizando policiais do 4º Batalhão da PMPE, 1º Batalhão Integrado Especializado (1º BIEsp), Regimento de Polícia Montada (RPMon), Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) e Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv). O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) tem integrado esse trabalho, por meio das equipes da Operação Choque de Ordem, com foco no comércio. A população pode colaborar denunciando casos de descumprimento, por meio do telefone 190, do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods).

Desde o início da Operação Quarentena em Caruaru, as forças de segurança abordaram 809 veículos e 4.095, além de terem fiscalizado 2.230 estabelecimentos comerciais. Já em Bezerros, foram 360 veículos e 2.158 pessoas abordadas, além de 769 estabelecimentos fiscalizados.

