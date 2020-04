Operadoras propõe flexibilizar política de cobranças e realizarão troca remota de chips

Nos últimos dias, grande parte da população precisou mudar a rotina e se adaptar a atual realidade para poder seguir com suas atividades cotidianas. A passagem do novo Coronavírus (Covid-19) pelo Brasil fez com que toda a sociedade se mobilizasse para combatê-lo, incluindo as empresas e instituições públicas.

Na última sexta-feira, 27, as principais operadoras do país, representadas pelo o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (Sinditelebrasil), anunciaram novas medidas para garantir a continuidade dos serviços prestados e que os consumidores não sejam penalizados pela crise. No comunicado divulgado, as operadoras se comprometeram em revisar suas políticas de pagamento e flexibilizar o processo para aqueles clientes com dificuldades para se manter adimplente, seja por dificuldades de mobilidade ou financeiras.

Além disso, algumas operadoras anunciaram esta semana que estarão realizando a troca de chips de forma remota, porém não será igual para todos os clientes. A operadora TIM informou que seus clientes de planos Controle e Pós deverão entrar em contato com o atendimento TIM para solicitar a troca. Da mesma maneira, a Vivo pede que seus clientes liguem para o telefone Vivo e conversem com seus atendentes. A operadora Oi informou que será possível trocar o chip em casos de defeitos, roubos ou furtos e para isso, é necessário ligar para o atendimento Oi.