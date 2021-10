Oportunidades de emprego em Nazaré da Mata, Paudalho e Goiana

O sistema público da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco oferece vagas de emprego para os municípios de Nazaré da Mata, Paudalho e Goiana.

A agência do Trabalho no município de Goiana está com oportunidades para as funções de Churrasqueiro e pasteleiro. Os candidatos precisam ter apenas o ensino fundamental completo e comprovar experiência de seis meses nessa função.

Em Nazaré da Mata, as oportunidades são para Assistente de Laboratório Industrial, auxiliar de vendas, Engenheiro de produção, consultor de vendas, Mecânico de Equipamentos Industriais, Operador de Empilhadeira e vendedor pracista.

Os interessados precisam ter seis meses comprovados de atividades nessas funções e comprovar experiência através da Carteira Profissional de Trabalho. O nível de escolaridade é do Ensino Médio Completo. Apenas para o cargo de Engenheiro de Produção é exigido o nível superior completo.

Na Agência do trabalho e emprego de Paudalho, as vagas disponíveis são para as funções de Auxiliar de Linha de Produção. Exigida apenas o Ensino Médio completo e não foi informado o valor do salário e seus benefícios.

Os interessados devem se candidatar às oportunidades através das Agências do Trabalho. Em Nazaré da Mata, o atendimento acontece na unidade localizada a BR 408, km 12, n° 121- Loteamento Edite Morais Coutinho, Juá.

Em Paudalho, a agência fica na Avenida Senador Pinheiro Ramos, s/n – Centro e em Goiana Rua Siqueira Campos, N 81, Centro da cidade.