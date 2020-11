Orobó: MPPE recomenda à Compesa que regularize o abastecimento na cidade em até 15 dias

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio da Promotoria de Justiça de Orobó, recomendou à Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) que tome as medidas cabíveis, no prazo de até 15 dias, para regularizar o abastecimento de água no município e disponibilize o calendário de fornecimento de água.

O ato recomendatório foi emitido após o MPPE receber várias reclamações sobre a má prestação do serviço ou a inexistência dele. De acordo com a recomendação, ao disponibilizar os calendários, inclusive por meio eletrônico, a Compesa deverá indicar quais os dias e horários em que cada localidade terá fornecimento de água, mesmo no caso de rodízio.

A Compesa ainda deverá informar à Promotoria de Justiça de Orobó, no prazo de 15 dias, todas as medidas que foram tomadas para o cumprimento desta recomendação, que está disponível no Diário Oficial Eletrônico do MPPE do dia 5 de novembro de 2020.