Orobó terá R$ 7 milhões em obras

O município de Orobó contará com investimentos da ordem de R$ 7 milhões para execução de obras na cidade e na zona rural. O anúncio foi feito pelo prefeito Cléber Chaparral (PSD) que assinou a ordem de serviço coletiva, na terça-feira (28/04), durante live com a participação do deputado federal Fernando Filho (DEM).

O vice-prefeito e secretário de Obras, Biu Abreu, também esteve na transmissão ao vivo pelas redes sociais. O valor que será aplicado no município é oriundo de emendas parlamentares apresentadas pelo democrata, além de recursos próprios e do pré-sal. Parte das obras está em andamento.

De acordo com Chaparral, o conjunto de obras contempla recapeamento asfáltico, calçamentos, saneamentos, reformas de escola e quadra poliesportiva, construção de posto de saúde, sistema de esgotamento sanitário e construção de muro de arrimo. “O asfalto contemplará noventa por cento das ruas da cidade e temos calçamentos distribuídos em diversas comunidades rurais”, ressaltou o prefeito. Ainda na live, Abreu pediu que Fernando articule recursos para instalação de uma UPA 24h no Distrito de Matinadas. O parlamentar sinalizou que incluirá o pedido na pauta.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Reprodução