Orquestra de Frevo Revoltosa abre programação do Carnaval de Nazaré da Mata

A Orquestra de Frevo Revoltosa, ligada à Sociedade Musical 05 de Novembro (Banda Revoltosa), deu o pontapé na folia 2023, na cidade de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte. Nesse domingo (12), a instituição, que completou 107 anos de história, em janeiro, realizou uma ‘Manhã de Sol Solidária’, com apresentações instrumentais de frevo de bloco, frevo de rua e frevo canção. A festividade carnavalesca, que não acontecia desde 2020 devido à pandemia do covid-19, emocionou o público ao trazer participação especial de artistas locais para abrilhantar a programação. Ao todo, foram mais de cinco horas de folia, sem intervalo.

O evento, que teve caráter cultural e beneficente, buscou destinar toda a renda arrecadada, com a venda dos ingressos, na manutenção da instituição e aplicação nas atividades sociais e musicais da banda centenária Revoltosa. “Essa é a grande demonstração de que, nossa missão em formar novos músicos e tocar frevo, seguirá firme e forte ao longo deste ano. Sem dúvidas, uma ajuda que chega em boa hora. ”contou, emocionado, o maestro da Orquestra Revoltosa, Severino Belarmino, conhecido como ‘Maestro Sapatão’, e que há mais de cinco décadas atua como voluntário.

Em meio ao salão de festas, crianças, jovens e adultos fantasiados dançavam e se divertiam sem parar, embalados pelo ritmo que é Patrimônio Imaterial da Humanidade. “Está sendo uma honra estar aqui. Passamos esses últimos anos longe desta energia, calor e amor, que é o Carnaval, e hoje estamos tendo este reencontro apaixonante” contou a professora aposentada, Madalena Correia de Abreus, de 75 anos, que veio acompanhada de seus familiares e mais sessenta amigas, que fazem parte do grupo ‘Juventude Acumulada’, de Nazaré da Mata.

Outra foliã para lá de animada foi Terezita de Oliveira Arcoverde, moradora do Recife, e que há mais de 30 anos não visita a cidade. “Que alegria reviver o Carnaval aqui na Revoltosa. Poder dançar, abraçar e festejar a boa música pernambucana e matar a saudade. Estou tendo a melhor folia de toda a minha vida” disse toda sorridente, e vestida com as cores da bandeira de Pernambuco e com uma sombrinha de frevo nas mãos.

Integrante há 32 anos da Orquestra Revoltosa, como vocalista, o professor aposentado, Gilson Manoel Lopes, levou o público ao delírio ao relembrar antigas marchinhas de Carnaval. “Para mim todo o Carnaval é uma emoção diferente, mas esse está sendo ainda mais especial. São mais de três décadas contribuindo com a Revoltosa. Aqui me sinto em casa, cantando e animando ao lado desta nova geração de músicos. Amo demais fazer parte desta festa.” contou.

A Orquestra de Frevo Revoltosa segue com agenda de shows para o Carnaval 2023, em aberto. Interessados em contratá-la basta fazer contato pelo telefone (81) – 9 9467.1180.