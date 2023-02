Orquestra de Frevo Revoltosa anima Carnaval de Nazaré da Mata a partir deste domingo, 19

A partir deste domingo (19), os clarins de Momo vão ecoar no Carnaval de Nazaré da Mata. O município pernambucano, localizado na Zona da Mata Norte, berço da cultura popular do maracatu rural, abre-alas para a Orquestra de Frevo Revoltosa, que é Patrimônio Vivo do Estado. Por lá, a animação vai rolar solta, com shows gratuitos que trazem ao palco o ritmo eleito Patrimônio Imaterial da Humanidade, o Frevo. Toda a festividade ficará concentrada no palco montado na Praça Herculano Bandeira, conhecida como Praça do Frevo, área central da cidade. As apresentações, também, serão realizadas na segunda (20) e terça-feira (21), de Carnaval, das 16h às 19h.

“Foram dois anos de muita espera, ansiedade e expectativa para reviver este momento. Agora, queremos celebrar toda esta alegria, que pulsa em nossas veias, ao lado de quem a gente ama. E para ficar ainda melhor: embalados pelo ritmo que entra na cabeça e que acaba no pé, o nosso amado e querido frevo”, conta, emocionado, Severino Belarmino, conhecido como Maestro Sapatão, responsável pelo grupo.

A Orquestra de Frevo Revoltosa, que vem em um ritmo de preparação há mais de seis meses para o Carnaval, é formada por adolescentes e jovens músicos, moradores da cidade e região. “Foram dias de muito empenho, determinação e garra. Nós estamos felizes, como artistas e nazarenos, poder trazer toda a nossa força e alegria para animar a população nazarena e turistas.”, disse o Maestro da orquestra, Gabriel Guilherme.

No repertório da orquestra centenária, estão frevo de bloco, frevo canção e frevo de rua. Ao todo, os três dias vão somar quase 10 horas, ininterruptas, de frevo sem parar. “Faço parte da orquestra há mais de três décadas, e nunca esperei tanto por este momento. Uma alegria enorme em poder estar de volta à folia do Carnaval, animando e cantando nossos frevos” afirmou o vocalista da orquestra, Gilson Manoel Lopes.