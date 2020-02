Orquestra de Frevo Zezé Corrêa abre o Carnaval do Rio Grande do Norte

Show acontece nesta sexta-feira (21), na Praia de Pirangi, cidade de Parnamirim, litoral sul do estado

Pelo segundo ano consecutivo, a Orquestra de Frevo Zezé Corrêa, com sede do distrito de Upatininga, área rural do município de Aliança, na Zona da Mata Norte pernambucana, vai abrir a folia momesca da cidade de Rio Grande do Norte, Natal. A apresentação acontece nesta sexta-feira (21), às 22h, na Praia de Pirangi, cidade de Parnamirim, litoral sul do estado.

O frevo, ritmo embaixador da alegria momesca e patrimônio imaterial da humanidade, promete contagiar todos os foliões rio-grandense-do-norte. Ao todo, 13 músicos e 03 vocais, vão levar o que há de melhor da produção musical do frevo pernambucano. No palco, os músicos se somam a mais cinco dançarinos de frevo; tornando um espetáculo completo, que busca unificar a execução musical com a evolução dos movimentos.