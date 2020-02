Orquestra e Escola de Frevo Zezé Corrêa, de Aliança, se preparam para cair na folia

Shows têm início neste fim de semana, em Olinda; na ocasião, grupo lança videoclipe para o carnaval

A Orquestra e Escola de Frevo Zezé Corrêa, que tem atuação no distrito de Upatininga, zona rural do município de Aliança, na Zona da Mata Norte do Estado, está na contagem regressiva para cair na folia de momo. O projeto, que une música e a dança do frevo, responsável por atender crianças, adolescentes, jovens e adultos, em sua maioria, filhos de agricultores e cortadores de cana da região, faz parte da Sociedade Musical 15 de Novembro, que este ano, completa 132 anos de atuação no estado. As apresentações começam a partir deste fim de semana. Para este ano, a novidade é o lançamento de um videoclipe que promete fazer sucesso no carnaval.

Cheios de expectativas, após meses de preparação dos passos e afinação dos instrumentos, os passistas mirins e os músicos, estão aguardando ansiosos para agitarem o carnaval de rua por onde passarem. Somada, as duas iniciativas atendem há um público de cerca de cem alunos, dos 6 a 50 anos.

A agenda de apresentações para o Carnaval 2020 começa neste sábado (8), com um show dos músicos e passistas da Zezé Corrêa, na Praça do Carmo, em Olinda. O evento, em celebração ao Dia Estadual do Frevo – Patrimônio Imaterial da Humanidade, tem início a partir das 19h. Considerado um dos gêneros musicais mais antigos da história da música, o frevo é dividido em três repertórios: canção, de bloco, e de rua. Os três estilos poderão ser apreciados pelo público, em uma programação que une música, dança e diversão, ao ar livre.

Na ocasião, o grupo apresenta, em primeira-mão, um videoclipe. A peça audiovisual, novidade para este carnaval, protagonizada por músicos e passistas da instituição, retrata o amor e a paixão de uma jovem que passa o ano inteiro à espera do carnaval. A música que ilustra o vídeo, é de autoria da Sociedade Musical 15 de Novembro.

Já no próximo dia (15), o Orquestra Zezé Corrêa pega a estrada rumo à cidade de Pesqueira. Na bagagem, muita animação e frevo para animar os foliões da região Agreste de Pernambuco.