Orquestra Revoltosa festeja centenário do Maestro José Menezes nesta quarta-feira, 12

Celebração em memória do músico, compositor e arranjador, considerado um dos patronos do Frevo pernambucano, é aberta ao público. Evento inclui, além de apresentações de Frevo, exibição de documentário e roda de diálogo para comunidade e estudantes de escola pública. A programação acontece a partir das 19h, na sede da Revoltosa, em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte

Nesta quarta-feira, 12, a Sociedade Musical 05 de Novembro, conhecida como Banda Revoltosa – Patrimônio Vivo de Pernambuco, com sede em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte, realiza, a partir das 19h, evento especial dedicado aos 100 anos do Maestro José Menezes – um dos patronos do Frevo pernambucano, falecido em 2013. A festa, em comemoração ao legado, memória e trajetória artística do músico, compositor e arranjador, acontece na sede da instituição. O evento deve reunir músicos, artistas, familiares do Maestro José Menezes, e autoridades convidadas. A celebração é aberta ao público, e inclui, além da apresentação da orquestra e passista de Frevo, exibição de documentário e roda de diálogo com a comunidade e estudantes de escolas públicas.

A história da Banda Revoltosa se confunde com a biografia do Maestro José Menezes. Antes de se tornar um artista mundialmente conhecido por compor o Frevo de Rua, ele deu seus primeiros passos como músico, ainda na adolescência, na Revoltosa. Natural de Nazaré da Mata, o maestro José Menezes foi o terceiro compositor mais gravado de Pernambuco, ficando atrás apenas de Capiba e Nelson Ferreira.

“Dada a importância do Maestro Menezes para a cultura de Pernambuco e do Brasil, não poderíamos deixar passar esta data em branco. São cem anos de um artistas que muito fez pelo frevo-canção, frevo de rua e frevo de bloco, e pela história da Banda Revoltosa. E, claro, diante dos seus feitos, que até hoje permanecem entre nós, sem dúvidas, nos resta reconhecer, agradecer e festejar o legado de Maestro Menezes; e também o propósito da Revoltosa de seguir, nos seus mais de 100 anos, formando novas crianças, adolescentes e jovens dentro do universo do Frevo “, conta, emocionado, o músico, maestro, Severino Belarmino (Maestro Sapatão), um dos produtores da homenagem.

A vocação do Maestro José Menezes para a música vem do DNA de sua família. Nascido em Nazaré da Mata, em 12 de abril de 1923, ele era o filho mais velho de Teófilo Alves de Menezes e Nicolina Xavier de Menezes. Sua passagem pela Revoltosa, durou até os 19 anos, e antes de mudar-se para cidade do Recife, foi marcada pelo incentivo do seu pai, já que era músico e tocava trombone, por sua vez, seu avô era o regente. Por isso, já aos 12 anos, José Menezes tocava trompa – um instrumento de sopro, da família dos metais, considerado essencial na orquestra sinfônica daquela época.

“Maestro José Menezes era um dos maiores patrimônios culturais da nossa história. Um cidadão nazareno à frente do seu tempo, trilhou sua caminhada por aqui, mas que tornou-se grande, e foi viajar pelo mundo. Afinal, ver e ouvir onde o Frevo chegou e está, temos de reconhecer: foi tudo graças ao protagonismo do Maestro José Menezes “, relata o jornalista e professor de escola pública Leandro Peixoto, responsável por roteirizar, dirigir e gravar um documentário, no ano de 2006, sobre a vida de José Menezes, e será exibido nesta terça, dentro das comemorações do centenário do artista.

Dentro do Frevo, Maestro José Menezes criou importantes clássicos dentro dos três gêneros, como Freio a óleo (1950), Boneca (1953), Terceiro dia (1960), Tá faltando alguém (1961), entre outros. Sendo o mais recente o frevo Bico doce, campeão do VIII Recifrevo, em 1996. Já morando na capital pernambucana, mais precisamente no Bairro de São José, Maestro José Menezes participou de vários carnavais, com sua própria orquestra de Frevo. Ele também é um dos fundadores da Academia Pernambucana de Música. Nos anos 2000, ano do milênio, o Maestro José Menezes foi o homenageado do Carnaval da Prefeitura do Recife.