Os segredos da natureza para a saúde da mulher

Por Bióloga Vanessa Roberta de F. Silva

No mês de março há um dia muito especial dedicado ao gênero feminino, e aproveitando este momento em que celebramos a criação do ser que possui tantos encantos como a força e a sensibilidade, nada melhor do que compartilhar informações as quais ajudaram a cuidar das mulheres guerreiras que muitas vezes esquecem de si para zelar por sua família.

Assim como eu, mulheres passam por situações que fazem parte do ser mulher. Por exemplo a tão temível TPM ou tensão pré-menstrual! Devido aos níveis dos hormônios sexuais femininos (Progesterona e Estrógeno) sofrerem variação durante o ciclo menstrual, isso ocasionará efeitos no corpo (inchaço, dor de cabeça entre outros sintomas) como também mudanças de humor. Durante esse período as mulheres podem ficar mais irritadas e agressivas. Acredite! Toda essa tensão é por causa dos hormônios alterados. Mas se persistirem os sintomas mesmo o com fim do período menstrual, o médico, o psicólogo ou psiquiatra devem ser consultados. Urgente! Pelo bem da família e do seu emprego.

Então, para aliviar os sintomas da TPM a melhor opção é usar os remédios provenientes da natureza. Ou seja, os nutrientes encontrados nos alimentos naturais como: Castanha-do-Pará, banana, repolho, hortelã e linhaça. Eles agirão no sistema nervoso para estimular os hormônios que estão em níveis baixos.

No entanto, um outro problema surge com o fim do ciclo menstrual, conhecido por menopausa. Ao passo que a mulher se torna mais vivida, entorno dos 50 anos, os hormônios sexuais diminuem bastante. E os efeitos ocasionados atingem de forma negativa todo o organismo. É comum mulheres relatarem ondas de calor e suores noturnos, alterações de humor, secura vaginal, perda da libido (desejo sexual) e ganho de peso.

Sendo esses problemas algo de grande incomodo para o bem-estar da mulher. Porém na natureza podemos extrair alimentos vivificantes o qual nosso corpo tanto necessita para aliviar os sintomas da menopausa. Conforme a biomédica Elisa Biazzi relata em seu livro “O Segredo da Saúde: Dicas práticas para evitar e tratar doença”, os alimentos necessários e que não podem faltar são: “Broto de alfafa, banana, salsão, brócolis, erva-doce, abacaxi, amora, açaí, gergelim, inhame, alho, cúrcuma, folhas escuras, repolho, soja, feijões-verdes e frutas ricas em vitamina C”. Inclusive, o chá da folha da amoreira (pé de amora) é ótimo tratamento para aliviar as ondas de calor provenientes da menopausa.

Enfim, esses são alguns segredos contidos na imensidão de remédios que existem na natureza. Apesar do foco ter sido as mulheres, os homens também devem aproveitar os benefícios à saúde dados pelo meio ambiente e os vegetais. E para as mulheres ressalto a importância de buscar se cuidar e se amar. Relembre as receitas que suas mães e avós faziam para tratar da pele, cabelo e da saúde de cada parte do seu corpo. Sem esquecer, é claro, de buscar orientação de um especialista na área.

