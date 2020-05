Paciente registra cura clínica da COVID-19 em Ferreiros

A Secretaria de Saúde de Ferreiros divulgou na última sexta- feira (1º/05) a cura clínica de uma paciente diagnosticada com a COVID-19. Em nota publicada a instituição afirma que “esse caso tinha sido confirmado no último dia 20 de abril e a mesma recebeu alta do hospital no último dia 26 de abril, retornando ao nosso município. Durante a semana, ela ficou sendo acompanhada pela equipe de profissionais da Unidade de Saúde, onde desde sua alta já não apresentava mais sintomas. Mesmo que o seu estado tenha evoluído para recuperado, ainda iremos continuar acompanhando a paciente por mais alguns dias, dando toda assistência necessária”.

A cidade tem ainda mais um caso confirmado e mais um caso suspeito, aguardando resultado.

Na última quinta-feira (30) foi realizado mais uma higienização em todo espaço da Unidade Mista Berenice Gomes Correia e das ambulâncias que vem sendo utilizadas.

A Prefeitura de Ferreiros reforça a importância de toda população ficar em casa e cumprir as medidas de isolamento e de restrição que foram recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde do Estado de Pernambuco e do Município de Ferreiros.

A Mata Norte de Pernambuco possui um total de 47 curas clínicas da COVID_19.