Palhaço Xililique de Limoeiro inicia campanha contra a fome com arrecadação de donativos

A partir desta segunda 07 de novembro o Instituto Palhaço Xililique recebe alimentos, roupas e brinquedos que serão doados para alegrar as famílias na noite de natal

Há 31 anos o palhaço Xililique leva diversão e alegria para os moradores de Limoeiro, agreste setentrional de Pernambuco, através das doações de donativos para as famílias pobres do município. A partir desta segunda (07), o Instituto Palhaço Xililique começa a arrecadar alimentos, roupas e brinquedos para a Campanha Contra a Fome/2022. As doações poderão ser feitas na sede do órgão, localizado no bairro da Pirauira, Nº 210, próximo ao colégio Convergente e ao Campo do Centro Limoeirense. Durante todo o dia terão colaboradores no prédio recebendo os donativos.

George Pestana, produtor cultural e intérprete do Palhaço Xililique, comenta a importância da campanha contra a fome e relata que já passou pela situação de vulnerabilidade social. “Iniciamos essa campanha baseado na minha vida. Tive uma adolescência difícil, após a morte precoce do meu pai, eu e meus cinco irmãos passamos fome e tivemos que pedi esmola nas ruas. Baseado no que sofremos, criamos essa campanha para que as pessoas não passem pela mesma situação, principalmente as nossas crianças”, comentou George.

E ressaltou. “A maior doação quem faz é o povo. A caravana empresta o seu tempo para ir às casas para a arrecadação dos donativos. Somos gratos pela vida dos 26 colaboradores que diretamente trabalham conosco, porém temos os nossos voluntários que somados passa de 60 pessoas. É gratificante pensar que as pessoas que estão nesta situação, poderão se alimentar com os alimentos arrecadados por nós na noite de natal”, disse o produtor cultural.

O Palhaço Xililique explica que o instituto não realiza a campanha apenas no período natalino, durante todo o ano o órgão faz doações às famílias em vulnerabilidade social. “Não realizamos a campanha por causa do natal. Realizamos essa iniciativa durante todo ano. Fazendo uma campanha de ordem social e atendendo as necessidades do povo naquilo que está ao nosso alcance”, pontuou George.

Brincantes Populares

Nesta quinta-feira (10), o Instituto Palhaço Xililique realiza o espetáculo “Brincantes Populares”, com apresentações de maracatu, mamulengo e ciranda, na sede do órgão, no bairro do Pirauira, em Limoeiro. “É uma forma de atrair as pessoas para participarem do Quintal da Cultura. Que é justamente o lançamento do espaço de teatro de bolso. Será totalmente gratuito. E vamos impulsionar as doações para a campanha contra a fome” destacou George.

O Produtor Cultural fala dos dias que ocorrerão as doações dos donativos e convida a todos para participarem da Campanha Contra a Fome/2022. “Não distribuímos os donativos em apenas um dia, serão vários dias realizando essa ação social. Antes mesmo do natal, a cada alimento doado, vamos preparando as cestas e distribuindo as famílias. Mas entregaremos os donativos à população até o dia 25 de dezembro. Venha participar conosco desse grande momento”, concluiu o palhaço Xililique.