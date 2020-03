Para evitar disseminação do coronavírus, SJDH adota novos procedimentos em unidades prisionais

A partir do próximo sábado (21), os privados de liberdade só poderão receber a visita de um familiar por semana, pelo período máximo de até quatro horas.

Diante da pandemia de coronavírus decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), neste mês de março, e dos recentes casos suspeitos e confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) em Pernambuco, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), por meio da sua Executiva de Ressocialização (Seres), operará a partir da última terça-feira (17) com novas medidas de prevenção em todo o sistema penitenciário do estado. Não há registro até o momento de nenhum caso suspeito no sistema prisional do estado.

Entre as principais providências está a redução no número de visitantes e do tempo de permanência dos familiares dentro dos estabelecimentos prisionais. A partir do próximo sábado (21), os privados de liberdade só poderão receber a visita de um familiar por semana, pelo período máximo de até quatro horas. Até o último final de semana, era permitida a entrada de até três familiares, das 8h às 16h. O acesso de crianças, idosos, gestantes e pessoas com sintomas de gripe também estão temporariamente vetadas.

Secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico ressalta que o monitoramento é diário e que as medidas poderão sofrer ajustes de acordo com a necessidade. “O sistema prisional de Pernambuco conta com uma circulação diária muito significativa de pessoas. Esse controle já vem sendo intensificado com muito mais atenção para que possamos resguardar a todos: servidores, presos e seus familiares”, completa Eurico.

As medidas deverão ser acolhidas e padronizadas pelos servidores imediatamente. Atividades religiosas com participação de voluntários estão suspensas e consultas odontológicas também, exceto em casos emergenciais.