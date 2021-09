Para não esquecer: pesquisador ensina técnicas para ajudar na memorização

O esquecimento de coisas cotidianas, ou a chamada falta de memória, tem se tornado um problema recorrente da nossa época. E o excesso de tecnologia tem contribuído para este processo. A grande quantidade de estímulos que recebemos dificulta o armazenamento das informações devido às disfunções nos neurotransmissores, que afetam, inclusive, um dos fatores determinantes para a memorização que é a atenção. A boa notícia é que existem meios simples e práticos de melhorar a capacidade de memorização.

De acordo com um estudo do pesquisador Fabiano de Abreu, primeiro deve-se entender que a memória tem três estágios: o da Codificação, quando entra em contato com a informação; o do Armazenamento, onde cérebro guarda a informação e o da Recuperação, que é a evocação tardia dessa informação.

Além disso, segundo Abreu, dois fatores são essenciais nessa ação: atividade física e boa alimentação. A atividade física ajuda a configurar a motivação cerebral e deixa o cérebro mais apto para o raciocínio lógico e a alimentação saudável também contribui para deixar o cérebro mais turbinado, com velocidade no processamento de dados e encadeamento de ideias lógicas.

“Há também a facilidade em usar o lobo pré-frontal coordenando e manipulando as emoções, promovendo mecanismos, métodos para o foco atencional e na emoção para a memorização”, completa.

É possível melhorar ainda mais essa habilidade? Para o pesquisador, sim.

“Vale destacar, inclusive, que a memória é trabalhada desde muito cedo. Nas crianças, por exemplo, as que praticam a leitura, em relação às que não praticam, a memorização de conteúdos acontece de forma muito mais fácil, uma vez que as que lêem mais, têm mais contato com coisas “novas” e já estivessem com o cérebro mais adaptado para aprender e, consequentemente, memorizar”, explica.

Fabiano de Abreu afirma que quando já adulto também é possível favorecer a memorização com hábitos simples. Confira:

• Escutar música clássica, sem muita mistura de instrumentos, música que não tire o foco, mas possa dividir a atenção de forma suave de maneira que aumente o foco na aprendizagem.

• Dormir de noite, não de madrugada, oito horas por dia, evitar luzes diante da vista antes de dormir.

• Ler de forma fracionada, por curtos períodos de tempo, mas com frequência. As sinapses crescem à noite, durante o sono, por isso vale mais, por exemplo, estudar aos poucos todos os dias.

• Evitar distrações, para isso, desligue tudo o que tiver ao redor, coloque telefone celular em modo avião e se recolha para aumentar a concentração.

• Leitura de 20 minutos antes de dormir pode facilitar a consolidação da memória.

• Cria na imaginação histórias do que pretende memorizar.

• Associe o que quer memorizar com algo que já é do conhecimento.