Paratleta Ana Claudia prestigia cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos no Japão

Emoção, alegria e muitas expectativas. Foi assim que a paratleta pernambucana de alto rendimento, Ana Claudia, a Lala, de Nazaré da Mata, na Mata Norte, definiu a abertura dos Jogos Paralímpicos do Japão, realizada nesta terça-feira, 24. Ao todo, foram três horas de programação.

A festa teve como temas centrais a paz, coexistência, sustentabilidade, reconstrução e inclusão. Além de muita dança, fogos de artifício e o acendimento da pira. Para evitar a aglomeração e o contágio do coronavírus, o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB decidiu que apenas três representantes do Brasil estivessem na cerimônia das nações da abertura.

Ana Cláudia e o treinador Ismael Marques, por recomendação sanitária, acompanharam toda programação no hall do hotel onde estão hospedados, ao lado dos demais participantes da delegação. “Esta sendo um dia histórico para minha vida participar deste evento. Uma sinergia de cores, movimentos, luzes. Tudo muito lindo.” disse emocionada.

Calendário dos Jogos – O cronograma das competições têm início nesta terça-feira, 24 e seguem até o dia 05 de setembro. Ana Claudia participará de duas modalidades. A primeira prova acontecerá no dia 02 de setembro, em Salto em Distância, a partir das 7h52. Já no dia 04 de setembro, será a vez de competir na semifinal dos 100 metros rasos, a partir das 23h. No mesmo dia terá a final da mesma modalidade, às 9h24.

Chance de medalhas – Ana Claudia faz parte da nova geração de paratletas femininas do país, e uma das principais promessas de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Há sete anos coleciona o título de melhor paratleta do Brasil e das Américas. Ela também é a segunda melhor do mundo nos 100 metros rasos na classe T42 – para amputados ou com deficiência – , e a primeira no salto em distância.