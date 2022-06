Paróquias da Diocese de Nazaré arrecadam donativos para vítimas das chuvas

Paróquias e comunidades da Diocese de Nazaré estão empenhadas na arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos e materiais de limpeza e higiene pessoal para assistir às famílias afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Igrejas matrizes, capelas, secretarias e salões paroquiais estão funcionando como pontos de coleta para os donativos.

Conforme orientação do bispo de Nazaré, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, essas doações devem ser enviadas, urgentemente, para as paróquias de Goiana, Vicência, Timbaúba (Mocós), Macaparana, Nazaré da Mata, Tracunhaém e Itaquitinga.

Dom Lucena esteve nas cidades de Goiana, Timbaúba, Itaquitinga e Vicência para prestar sua solidariedade.

No território da Igreja Particular de Nazaré, a cidade de Goiana foi uma das mais atingidas. O Rio Goiana transbordou e deixou mais de 500 pessoas desabrigadas. São moradores das comunidades de Impoeira, Baldo do Rio, Vila Operária, Curtume e Bom Tempo. Algumas escolas do município estão sendo usadas para acolher as famílias que tiveram que deixar suas casas.

Em Goiana, Dom Francisco Lucena visitou a comunidade de Impoeira e Baldo do Rio e acompanhou os trabalhos realizados pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário, ao lado do padre José Edson (pároco); pediu a ajuda dos cristãos católicos para amenizar as dores causadas pelas chuvas e agradeceu a todos os movimentos, pastorais e serviços envolvidos na ação.

A Fundação Monselhor Petronilo Pedrosa, em parceria com a Cáritas Brasileira NE2 lançou a ação Solidariedade que transforma, também com o objetivo de socorrer as vítimas das enchentes em Goiana e região, tendo em vista que algumas cidades da Zona da Mata Norte de Pernambuco já decretaram situação de emergência.