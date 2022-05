Páscoa do ECC reúne multidão no Colégio do Amparo, em Surubim

O Encontro de Casais com Cristo (ECC) da Diocese de Nazaré reuniu uma multidão, no último domingo, 22 de maio de 2022, para celebrar a tradicional Páscoa do ECC. Em sua oitava edição, o evento, que é realizado anualmente, aconteceu na quadra esportiva do Colégio Nossa senhora do Amparo, em Surubim-PE, depois de dois anos, em decorrência da pandemia da Covid-19.

“Foi um acontecimento maravilhoso, de alegria e muita fé, entusiasmo e vivacidade, que está no coração dos nossos casais. Um marco na retomada das atividades do ECC, com este espírito missionário. […] Tudo foi preparado com amor, num espírito de doação e serviço”, expressou o diretor espiritual diocesano do ECC, padre Antonio Lucena.

A reflexão do encontro foi feita pelo padre Antonio Inácio (Paróquia São Sebastião de Surubim). Em seguida, houve um momento musical com o padre Diego Roberto (Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Carpina). Durante os intervalos, a direção do Conselho Diocesano do ECC realizou alguns sorteios e proferiu algumas mensagens motivadoras.

Bispo diocesano (ao centro) com os padres Severino João (à esquerda) e Antonio Lucena (è direita)

O evento foi encerrado com uma celebração eucarística presidida pelo bispo diocesano, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena. Concelebraram a eucaristia o Pe. Antonio Lucena, Pe. Severino João (diretor espiritual do ECC no Regional NE2), Pe. Ayrton Barbosa e Pe. Diego Roberto. O diácono Aguinaldo Silva e o diácono João Júlio também participaram da santa missa.

O padre Antônio Lucena agradeceu ao bispo diocesano, pela presença próxima e alegre junto ao ECC; aos padres que enviaram os casais para “esta festa eclesial”; às irmãs do Colégio do Amparo, na pessoa da Ir. Maria dos Anjos, por toda a acolhida; aos sacerdotes, diáconos e seminaristas presentes; e a todos os que participaram do encontro. “Continuemos apoiando e incentivando nossos casais do ECC nas paróquias”, motivou.

Divulgou-se, na ocasião, o local da Páscoa do ECC em 2023: Paróquia São José, em Feira Nova-PE. Foi informado, também, que o Encontro de Casais com Cristo será implantado nas paróquias onde ainda não existe.