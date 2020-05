Passira inaugura hospital de campanha

O município de Passira, no Agreste Setentrional de Pernambuco, teve seu hospital de campanha inaugurado ontem (14/05). A unidade é uma das mais amplas da região e conta com 14 leitos de retaguarda, urgência e emergência, médicos e enfermeiros 24h, além de outros profissionais que complementam a equipe. Todos foram capacitados para atender pessoas com sintomas da Covid-19.

O hospital também tem uma sala de estabilização com monitor, DEA e respirador pulmonar cardíaco. De acordo com a secretária de Saúde de Passira, Gyna Karine Barbosa, essa é mais uma das medidas que estão sendo implantadas com sucesso na gestão da prefeita Renya Carla no combate ao coronavírus.

Para impedir a proliferação do vírus, a prefeitura decretou o uso obrigatório de máscaras de proteção e luvas para as pessoas em circulação na feira livre do município. A norma passa a valer a partir de hoje (15). A Guarda Municipal ficará responsável pela investigação. Caso alguém seja visto sem os itens de proteção será orientado a se retirar da área da feira livre. O decreto ficará válido enquanto durar a situação de emergência de saúde pública decorrente da Covid-19.

Além disso, outras ações pontuais de combate ao contágio vêm sendo desenvolvidas. A Prefeitura de Passira, através da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio do comitê de contingência, formado pela prefeita e secretários municipais, continuam com a ação de prevenção de borrifação com água e cloro nas ruas.

A equipe da Vigilância em Saúde conta com um Pipa adaptado para facilitar o trabalho, obtendo mais tempo e qualificação no serviço.

Foto: Assessoria de Imprensa/Passira