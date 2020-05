Passira recebe R$ 1,5 milhão para a Saúde e segurança

O município de Passira, no Agreste Setentrional pernambucano, recebeu 1,5 milhão em emendas do deputado federal Eduardo da Fonte (PP). Do total, R$ 1 milhão será investido na Saúde. Mais da metade do valor, R$ 630 mil, já foi liberada para a Prefeitura. Há ainda a destinação de mais R$ 500 mil para a compra de equipamentos de proteção individual e auxílio no combate ao coronavírus. Parte dos recursos servirá para aquisição de três viaturas para a Guarda Civil Municipal. A entrega dos veículos deverá ocorrer na próxima semana.

A compra dos carros custou R$ 202 mil e foi possível graças a emenda parlamentar. As viaturas, 0km, são do modelo Jeep Renegade, servirão para reforçar a segurança.

“Juntamente com a prefeita Rênya, estamos trabalhando e melhorando a Saúde para a população passirense, que vai ter uma condição melhor para enfrentar a pandemia do coronavírus. Também estamos trabalhando pela Segurança Pública, essas viaturas vão aumentar efetivamente a segurança de Passira e dar toda condição de trabalho à Guarda Municipal, que faz um bom trabalho e que será ainda melhor com esse equipamento.”, destacou Eduardo da Fonte.

Foto: Reprodução