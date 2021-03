Passira vacina moradores de comunidades quilombolas

A Secretaria de Saúde do município de Passira, através da coordenação do Programa Nacional de Imunização e da coordenação do Programa Saúde no Quilombo, realizou ontem (25), o Dia D para vacinação de todas as comunidades quilombolas do município.

Passira é uma cidade localizada no do Agreste Setentrional, com cerca de 30 mil habitantes, e hoje dentre sua comunidade estão os remanescentes das comunidades de quilombos.

Historicamente os quilombos construíam-se em locais de refúgio dos escravos africanos e afrodescendentes em todo o continente americano, Passira atualmente possui 04 comunidades que são consideradas quilombolas no município, entre elas Chã dos Negros, Chã dos Liras, Cacimbinha e Riacho de Pedra.

A vacinação contra a COVID-19 em Passira está sendo em realizada em 60% de toda comunidade quilombola tendo em vista o repasse de doses pelo Ministério da Saúde, essa conquista através da política Nacional Integral das Populações de Campo e Floresta (PNSIPCF) é fruto de luta e debate com representantes das comunidades tendo em vistas as especificidades de saúde referentes a essa população em especifico.

Para a Maria José de Sousa Irmã, moradora da comunidade quilombola de Cacimbinha, “é uma emoção muito grande para mim enquanto mulher negra quilombola para cuidar da minha saúde e dos outros moradores desta comunidade na prevenção da Covid-19, espero que chegue mais vacinas para todos do Brasi”.

A vacinação contra o novo coronavírus para as comunidades quilombolas em Passira se deu durante todo o dia, com horário agendado e em locais estratégicos para vacinação seguindo os protocolos de distanciamento social para prevenção e disseminação da COVID-19.

