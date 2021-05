Patrick Moraes assume prefeitura de Itaquitinga após morte do irmão

O comerciante Patrick Moraes, 36 anos, filiado ao PSD, foi empossado prefeito de Itaquitinga, município da Mata Norte, na manhã desta quinta-feira (13). O vice-prefeito assume em definitivo o cargo de gestor municipal após a solenidade marcada para 9h, no plenário da Câmara de Vereadores, no Centro, restrita a um pequeno grupo de convidados por causa da pandemia do coronavírus. A posse será dada pelo presidente da mesa diretora do Poder Legislativo, vereador Sérgio do Sindicato, também do PSD.

Patrick assume a prefeitura no cargo deixado pelo então prefeito e seu irmão, Pablo Moraes, 38 anos, morto num acidente de trânsito no último sábado (8), na PE-52. De acordo com a assessoria da Câmara, está será a segunda solenidade de posse por causa de vacância de cargo eletivo este ano. No mês de abril, a suplente de vereadora Lú de Sapé, do PSB, assumiu o cargo de parlamentar deixado pelo vereador Irmão Farias, 69 anos, que morreu em decorrência de problemas de saúde.

Sobre possíveis mudanças no secretariado municipal, o novo prefeito de Itaquitinga ainda não há informação oficial. Nas redes sociais, Patrick Moraes postou apenas que não deixará os sonhos do irmão chegar ao fim: “Não sei como me expressar nesse momento tão difícil, pois só de pensar que perdi aquele que mais viveu ao meu lado, que esteve comigo em todos os momentos de minha vida se foi. Pablo, a morte não é o fim, é o inicio de uma nova vida ao lado de nosso pai e ao lado Deus. Descanse pois não vou deixar seus sonhos se findarem”.

*Ne10 Interior