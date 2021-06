Paudalho abre inscrição para artistas que queiram se apresentar no São João virtual 2021

Devido à pandemia da covid-19, as tradicionais festas juninas presenciais celebradas anualmente por todo o Brasil serão canceladas. Como forma de manter viva a tradição local e prestar apoio ao segmento artístico e cultural do município, a Prefeitura do Paudalho, através da sua Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude, entre os dias 23 e 25 de junho, realizará o São João 2021 por meio de transmissão on-line. Para compor a programação do espetáculo virtual, a pasta publica nesta segunda-feira (31) um Edital de Credenciamento para os artistas da cidade.

Por meio do edital serão selecionados projetos artísticos exclusivos para a festividade com a temática junina. As propostas escolhidas contarão com apoio financeiro da Prefeitura e farão parte da grade de apresentações on-line. O período de inscrição no processo seletivo tem início hoje (31) e prossegue até o dia 10 de junho. Para participar do credenciamento, o candidato deve ser habilitado no Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais (SMIIC).>>> FAÇA AQUI O DOWNLOAD DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS VIRTUAIS DO SÃO JOÃO 2021!Baixar

As modalidades para as transmissões ao vivo incluem bandas, quadrilhas juninas (segmento adulto e infantil), grupos de teatro, grupos culturais tradicionais, poetas e cantadores. As apresentações deverão ter classificação etária livre e não poderão conter edições com marcas ou logos.

Saiba como se inscrever

Para se inscrever o candidato deve comparecer de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude, localizada na Antiga Estação Ferroviária, S/N, Santa Tereza, Paudalho, no horário das 08h às 17h. Durante o momento, os proponentes deverão entregar uma lista de documentos especificados no Edital de Credenciamento. Todas as medidas de prevenção ao contágio do coronavírus, como o uso de máscaras e álcool em gel, deverão ser respeitadas. As inscrições estarão abertas até o dia 10 de junho.

Para mais informações entre em contato com a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude através do telefone (81) 3636.1156.