Paudalho abre inscrição para contratação de profissionais que atuarão em ala exclusiva para o tratamento da COVID-19

A Prefeitura do Paudalho divulgou nesta quarta-feira (13) o processo seletivo simplificado que visa a contratação de 63 profissionais de nível superior, técnico e médio que irão atuar na ala exclusiva de tratamento da COVID-19.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os leitos de retaguarda funcionarão no Hospital Municipal de Paudalho, onde serão disponibilizados 30 leitos mais sala vermelha para o atendimento.

As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial da Prefeitura do Paudalho: www.paudalho.pe.gov.br, desta quinta-feira (14) até o sábado (16).

Em razão da finalidade das contratações não será permitida a participação de candidatos com mais de 60 (sessenta) anos de idade, ou que se enquadrem em outro grupo de risco de mortalidade da COVID-19, como os portadores de hipertensão arterial, diabéticos, gestantes, portadores de doenças autoimune e imunossupressoras.

No momento da inscrição on-line é necessário que o candidato apresente documentos, entre eles o de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, certidão de quitação Eleitoral, certidão de reservista ou dispensa de incorporação militar entre outros. A lista completa está disponível no edital.

As contratações são destinadas a atender a necessidade temporária de emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus. O processo seletivo será realizado em única etapa eliminatória e classificatória, denominada de Avaliação Curricular.