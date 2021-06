Paudalho abrirá cadastro para jovens na próxima segunda-feira (14)

Com foco no desenvolvimento da juventude paudalhense e com o objetivo de prestar apoio a essa parcela da população, a Prefeitura do Paudalho, através da sua Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte, Juventude e Lazer, abriu o cadastramento para atividades relacionadas aos jovens do município na faixa etária dos 15 aos 29 anos.

Entre as atividades que serão oferecidas para o público juvenil estão cursos, oficinas e palestras. Os interessados em participar dessa ação devem efetuar o cadastro de forma presencial, entre os dias 14 e 18 de junho, na sede da Secretaria, localizada no endereço Estação Ferroviária, S/N, junto a Praça Santa Tereza. O atendimento estará disponível de segunda a sexta, das 08h às 16h.

Documentação necessária

Durante o cadastramento, os jovens devem apresentar obrigatoriamente os documentos e as cópias do RG, do CPF, do número do NIS, de um comprovante de residência e também portar uma fotografia 3×4. Além dessa documentação, caso possua, o munícipe também pode levar a ficha 19, os certificados de cursos realizados, a declaração e/ou o histórico escolar.