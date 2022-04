Paudalho adere à Campanha de Vacinação Contra Gripe e Sarampo

A Prefeitura do Paudalho aderiu à Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe e Sarampo, lançada pelo Ministério da Saúde, e já começou a vacinar o público alvo. Nesta primeira etapa, idosos e profissionais de saúde estão sendo imunizados.

“Os trabalhadores de saúde estão sendo vacinados contra a Influenza (gripe) e Sarampo. Os idosos estão sendo imunizados só contra a gripe. Essa é a primeira etapa. A nossa meta é imunizar 95% desse público alvo”, esclareceu Anielle Rosa Lourenço, coordenadora do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Paudalho.

Todas as unidades de saúde do município estão abastecidas com as doses contra as doenças, de acordo com a coordenadora. “Não precisa marcar para ser imunizado. Se faz parte do público alvo, no caso idosos e profissionais de saúde, é só ir numa unidade de saúde do município e solicitar a vacina. A segunda dose de reforço para quem tem mais de 80 anos será em domicílio. Podem tomar a segunda dose de reforço quem tem mais de 65 anos e que já tem quatro meses da primeira dose”, complementou Anielle.

O Dia D, principal data de mobilização da campanha, foi marcado pelo Ministério da Saúde para o dia 30 de abril. A segunda etapa vai de 2 de maio a 3 de junho. Nessa fase, serão contemplados crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com deficiência, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário e portuário e forças de segurança.

Covid-19

Vale ressaltar que a vacinação contra a covid-19 continua e que quem ainda não tomou a vacina procure uma unidade de saúde mais próxima para se imunizar.