Paudalho anuncia III Feira de Natal e convida comerciantes interessados em participar

A Prefeitura do Paudalho já iniciou os preparativos para a III Feira de Natal de Paudalho (FENAPA), evento que tem como objetivo estimular o comércio local durante o período natalino. Neste ano, a programação ocorrerá entre os dias 2 e 5 de dezembro, das 18h às 22h, no Pátio de Eventos Beira Rio, localizado no centro da cidade.

A iniciativa tem realização da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Qualificação Profissional (SEDEMAQ) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A principal finalidade da ação é gerar oportunidades de negócios durante o final do ano para comerciantes, artesãos e prestadores de serviços do município e da região, através do contato direto com os consumidores.

Diante do sucesso alcançado nas edições anteriores, este ano a III FENAPA contará com um número maior de stands. No total, serão 66 pontos para exposição e comercialização de produtos. O público terá acesso a uma diversidade de itens como: acessórios, confecção, óculos, artesanato, artigos personalizados, perfumes, esmalteria, prestação de serviços de estética, informática, segurança, gastronomia, entre outros.

A feira será montada em uma área de 1.984 m² e, além do espaço externo, incluirá uma sala para cursos e palestras, uma sala para a coleta seletiva e um palco. Os comerciantes interessados em participar do evento já podem reservar seus expositores. Estão disponíveis 15 stands no tamanho de 3m x 4m e valor de R$ 360,00.

A SEDEMAQ disponibiliza o número de telefone 3636-3125 para mais informações. A Secretaria também oferece atendimento presencial de segunda a sexta, das 8h às 14h, no Pátio da Feira Prefeito Ulisses Roque, popularmente conhecido como Pátio da Feira Livre, no Centro. O uso de máscara é obrigatório no local.