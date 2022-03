Paudalho anuncia lançamento do Programa de Aceleração e Investimentos que vai injetar cerca de R$ 50 milhões no município

O prefeito de Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco, Marcelo Gouveia (PSD), anunciou que vai lançar na próxima quinta-feira (17), às 19h, ao lado da Prefeitura, no Centro da cidade, o Programa de Aceleração e Investimento de Paudalho (PAI). A ação vai injetar mais de R$50 milhões na cidade. São cerca de R$30 milhões para Saúde, Educação, Infraestrutura e cerca de R$20 milhões em Turismo e Cultura. “

”O PAI é um grande marco na história de Paudalho! São obras que vão beneficiar diretamente a vida das pessoas, com mais pavimentações, postos de saúde, creche e além disso, a ação irá aquecer nossa economia com a requalificação de São Severino dos Ramos, entre outras ações que vão atrair mais turistas para nossa cidade. Será uma onda de transformação! ”, disse o prefeito, Marcelo Gouveia. O lançamento do PAI contará com a presença de diversas autoridades, entre elas o pré-candidato ao Governo de Pernambuco, Miguel Coelho (DEM) e o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB)



Onde Serão os Investimentos?



Em Turismo e Cultura, será construído o Parque da Guabiraba, uma praça em Guadalajara. Também haverá a reconstrução do Teatro Municipal e a requalificação de São Severino dos Ramos. Em Saúde, a população vai receber uma nova unidade básica, em Guadalajara, e ainda a reconstrução da cozinha do Hospital Municipal e a entrega de oito novas ambulâncias. Em Educação, será finalizada as obras da Creche da Primavera, e construídas as quadras das escolas Gilda Barbosa, Eliza Fidelis e Severino José Valentim. Na infraestrutura, cerca de 200 ruas serão pavimentadas e recapeadas na cidade.



São Severino dos Ramos



Segundo a Fundação Joaquim Nabuco, o Santuário de São Severino dos Ramos é hoje o maior centro de romaria de Pernambuco e o terceiro do Brasil com visita anual de mais de 400 mil pessoas. Com investimento de cerca de R$14 milhões, toda a área do santuário será requalificada desde toda a acessibilidade, com mais de 10 ruas, até o estacionamento para carros e casa de apoio aos romeiros. Além disso, será construído um centro gastronômico, com praça de alimentação, um centro comercial com boxes para comercialização, espaço de missa campal, velário, banheiros, entre outros ambientes. Também haverá uma requalificação urbanística com novas vias de acesso direto para esses locais, o que vai melhorar o fluxo de carros e pedestres até o Santuário. ”A requalificação de São Severino irá impactar não apenas Paudalho, mas toda nossa região com o fortalecimento do turismo, em especial o religioso. São Severino é capaz de movimentar a economia de toda região, esse santuário é visitado por cerca de 400 mil pessoas por ano. É um marco na história de Paudalho a gente conseguir reestruturá-lo! ”, comentou a secretária de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude de Paudalho, Carolina Ferraz.