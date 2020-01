Paudalho divulga programação da 151ª Festa de São Sebastião

A Prefeitura do Paudalho por meio da Secretaria de Cultura e Turismo divulgou a programação do Polo Principal da 151ª Festa de São Sebastião. Além da religiosidade e das atrações no Polo Cultural, a população vai poder conferir de perto muita música, no Pátio de Eventos Beira-Rio, no Centro da cidade.

Na sexta-feira (24) sobem ao palco Xuxu a Perigosa às 20h, Anna Catarina às 22h e A Favorita, a partir da meia-noite. No sábado (25) é a vez de Lili Mariscares se apresentar a partir das 20h, às 22h quem comanda a festa é a cantora Eduarda Alves e a meia-noite quem sobe ao palco é Rogério Som. No domingo (26) quem se apresenta é Rosimar Lima, a partir das 20h, Wallas Arraes às 22h e André Viana à meia-noite.

Polo Cultural

As atrações iniciaram na última sexta- feira (17) e seguem até o dia 26 de janeiro. Na sexta-feira (17) se apresentaram Zaminho Soares e Biu Caboclo e a Ciranda do Zeca Cirandeiro. No sábado (18) foi a vez do Coco de Ilú e o grupo Pagode Tudo Nosso. No domingo (19) quem animou o Polo foi o grupo de Xaxado da Rosa Linda-Linda Rosa e o grupo Face a Face.

Na segunda-feira (20) é a vez do grupo de Teatro Pega na Rua, da Orquestra de Frevo Cruzeiro do Sul e Passistas do grupo Andarilho e da dupla Lau Santos e Givaldo Show se apresentarem. E a festa continua! Na terça-feira (21) quem subirá ao palco é o grupo de dança Raízes da Mastruz, a Banda Jovem 22 de Novembro e Ninho Pernambuco.

Na quarta (22), a Orquestra de Frevo do Clube Lenhadores do Paudalho e Passistas do grupo Andarilho e Biu Sanfoneiro animam a festa.

Na quinta-feira (23) tem mais programação com o Pastoril do Serviço de Convivência e show com o Frei Damião. Na sexta-feira (24) tem música com a Banda João Batista de Lima e o grupo de pagode Estação Batucada.

No sábado (25), o Polo Cultural terá apresentações do grupo de Capoeira Assojucap e da dupla João e Henrique. No domingo (26), encerrando a programação, subirão ao palco a Ciranda Bela Rosa do Mestre Bí e o Mamulengo de João Galego.