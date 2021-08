Paudalho divulga programação da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência 2021

Entre os dias 23 e 28 de agosto, A Prefeitura do Paudalho realizará uma programação comemorativa da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Instituída por meio da Lei Federal Nº 13.585, de 26 de dezembro de 2017, a Semana é uma marco que tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre as capacidades e contribuições das pessoas com deficiência e reforçar o combate ao preconceito e a discriminação contra esse público.

Com o tema “30 anos da Lei de Cotas para inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, seus avanços e desafios”, a programação deste ano contará com palestras, entrevistas, show de talentos, entre outras atividades. Durante a celebração serão realizados debates sobre os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, especialmente sobre o direito à cidadania, e sobre a efetivação de políticas públicas e ações afirmativas para a inclusão.

Show de Talentos: Arte e Cultura

A Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) realizará o Show de Talentos: Arte e Cultura com o objetivo de dar visibilidade à potencialidade das pessoas com deficiências e transtornos específicos da aprendizagem. As inscrições no concurso estarão abertas até o dia 25 de agosto e devem ser realizadas através deste formulário on-line.

Cada participante, ou dupla, deverá enviar um vídeo com duração de até 1 minuto. O show será realizado de modo virtual com divulgação por meio do Instagram (@educanawebpaudalho). Os três primeiros colocados da competição irão ganhar um dia com acompanhante na Pousada Rural Fazenda Oásis, com almoço incluso.

Confira a programação na íntegra abaixo:

20/08 – Divulgação do edital e abertura das inscrições para o Concurso Show de Talentos: Arte e Cultura.

23/08 – às 14h – Solenidade de Abertura. Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paudalho, Rua Senador Pinheiro Ramos, 503, no Centro.

24/08 – às 9h – Palestra no Colégio Municipal de Paudalho (CMP), no Centro.

25/08 – às 9h – Palestra no EREM Confederação do Equador, no Alto Dois Irmãos.

25/08 – Tarde – Último dia de inscrição no Concurso Show de Talentos: Arte e Cultura.

26/08 – às 9h – EREM Herculano Bandeira, no Centro.

27/08 – às 9h – Colégio Municipal Tancredo Neves, no Bobocão.

27/08 – às 13h – Entrevista com participantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência na Rádio Paudalho FM 98,5.

28/08 – às 7h – Sabadou da Pessoa com Deficiência. Transmissão no canal no YouTube “Educa na Web” da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC).