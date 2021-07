Paudalho divulga programação em celebração aos 210 anos do município

O município de Paudalho celebra, nesta terça-feira (27), 210 anos de sua emancipação política. Para comemorar essa importante conquista na história da cidade, a Prefeitura do Paudalho realizará uma programação especial de aniversário composta por uma série de ações. A celebração terá início às 8h e ocorrerá de modo descentralizado, com inaugurações de obras em vários locais no território municipal.

A primeira atividade do dia será a solenidade de hasteamento das bandeiras em frente ao edifício histórico Paço Municipal, no Centro. Em seguida, às 8h30, será aberta a exposição coletiva de artistas plásticos paudalhenses “Paudalho Linda Flor da Mata”, evento com foco na valorização das manifestações artísticas e culturais do município. Paudalho também é marcado pela religiosidade, às 9h30, ocorrerá a Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada no Centro da cidade.

A cerimônia retornará às 14h com a assinatura de um convênio da Prefeitura do Paudalho com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Paço Municipal. E às 15h30, mais um avanço na saúde da cidade, será inaugurada a Unidade Básica de Saúde do Centro (UBS Centro) na Rua Henrique Dias. Além dessas atividades, a Prefeitura também fará a assinatura de ordens de serviço e de um convênio de cartão consignado para crédito alimentício para seus servidores.

A programação é um verdadeiro presente para todos os paudalhenses. Além das atividades citadas, também ocorrerá a abertura de mais duas Unidades Básicas de Saúde, uma na comunidade Guadalajara e outra em Chã do Conselho. E as obras não param por aí, serão entregues ruas renovadas em diversos bairros da cidade e também a cobertura da Quadra Maria de Fátima.

A população poderá participar das solenidades durante o feriado municipal. A Prefeitura do Paudalho reforça o uso de máscara e o distanciamento social durante a ocasião em respeito aos protocolos e restrições sanitárias em prevenção ao contágio do coronavírus.