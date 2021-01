Paudalho divulga Seleção Pública Simplificada para Secretaria de Saúde

A Prefeitura do Paudalho divulgou a abertura da Seleção Pública Simplificada 001/2020 para profissionais da área de Saúde. No total, são 165 vagas destinadas a contratação temporária e para a formação de cadastro de reserva da Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados devem se inscrever até o dia 07 de janeiro.

As inscrições podem ser feitas de modo online, através do Portal Eletrônico da Prefeitura de Paudalho, ou de forma presencial. De acordo com o edital, os contratos terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período conforme os termos da Lei Municipal 946/2020. Não haverá cobrança de qualquer taxa de inscrição.

INSCREVA-SE AQUI

As vagas disponíveis são para os cargos de: assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico (de diversas especialidades), nutricionista, odontólogo, profissional de Educação Física, psicólogo, terapeuta ocupacional, auxiliar de Saúde Bucal em Saúde da Família, auxiliar de laboratório, técnico de enfermagem

em Saúde da Família, técnico de Radiologia, atendente, auxiliar de serviços

gerais, maqueiro, motorista e motorista de ambulância.

Do total das vagas ofertadas, o mínimo de 5% será reservado para pessoas com deficiência, observando-se a compatibilidade da condição especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições da função para a qual concorre.

CONFIRA O EDITAL:EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001/2020Baixar

Das Inscrições

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 31 de dezembro e 07 de janeiro, de forma online ou de modo presencial. Dentro desse prazo, o candidato deverá entregar a ficha de inscrição no Colégio Municipal do Paudalho (CMP), localizado na Rua Henrique Dias, nº 32, Centro, Paudalho/PE, de CEP: 55825-000, no horário das 8h às 16h. A ficha precisa estar devidamente preenchida e acompanhada das cópias dos documentos comprobatórios exigidos e indispensáveis, em envelope lacrado identificado com o nome e o cargo a que o candidato deseja concorrer.

Resultados

Uma Análise de Experiência Profissional e de Títulos será realizada pela Comissão Especial de Organização de Seleção Pública Simplificada designada para esse fim. O resultado estará disponível no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco (AMUPE), no site da Prefeitura do Paudalho; na sede da Prefeitura Municipal do Paudalho, localizada na Avenida Raul Bandeira, 21, Centro – Paudalho/PE; e na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Praça Pedro Coutinho, 69, também no Centro.